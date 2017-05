Kirchentagsprogramm in Berlin endet - Blick nach Wittenberg

dpa Berlin. Beim Evangelischen Kirchentag endet heute das Programm in Berlin. Zu den Höhepunkten zählt eine Diskussion mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der Direktorin des Einstein Forums, Susan Neiman. Am Abend richtet sich der Blick ins etwa 100 Kilometer entfernte Wittenberg - dem Ort, wo Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen veröffentlichte und so die Reformation auslöste. Bei einer Nacht der Lichter stimmen sich die Beuscher auf den Elbwiesen auf den großen Abschlussgottesdienst morgen ein, zu dem bis zu 200 000 Menschen erwartet werden.