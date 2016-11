Kirchenkreis pflanzt Bäume der Hoffnung

gn Nordhorn. „Auch wenn ich wüsste, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen.“ Dieses Martin Luther zugeschriebene Zitat nahm der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Emsland-Bentheim zum Anlass, an drei Orten im Rahmen des nun eingeleiteten Reformationsgedenkjahres Bäume zu pflanzen.

Seit 2009 entsteht in Luthers Universitätsstadt Wittenberg der Luthergarten. Im Rahmen dieses Projektes werden an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet insgesamt 500 Bäume gepflanzt und geben so der optimistischen Haltung Luthers, die sich in dem Zitat vom „Apfelbäumchen“ anschaulich ausdrückt, konkrete Gestalt. Kirchen aus aller Welt und aller Konfession sind eingeladen, die Patenschaft für einen der 500 Bäume zu übernehmen und gleichzeitig einen Baum im Bereich ihrer Heimatkirche zu pflanzen.

Einer davon, die Brabanter Silberlinde (Tilia tomentosa Brabant) mit der Nummer 338 wurde bereits im Frühsommer von Superintendent Bernd Brauer gepflanzt: „Vor fast 500 Jahren gab Martin Luther entscheidende Impulse zur theologischen und geistlichen Reform der Kirche. Was durch Luthers Neuentdeckung der Rechtfertigung aus Gnade und seinem Kampf gegen den Ablass begann, entwickelte sich zu einer weltweiten Reformbewegung, die Wittenberg auf allen Kontinenten bekannt machte. Bis heute wirken grundlegende Einsichten seiner Theologie nach. Dank der Ökumenischen Bewegung, die insbesondere im 20. Jahrhundert durch intensiv geführte Dialoge große Früchte getragen hat, haben die Christlichen Weltgemeinschaften zu einer geistlichen Gemeinschaft gefunden. Das erleben wir besonders in der guten ökumenischen Zusammenarbeit mit den anderen Konfessionen im Emsland und der Grafschaft.“ Deshalb wurde nun zur Eröffnung des Gedenkjahres ein Partnerbaum am Evangelischen Gymnasium in Nordhorn gepflanzt. Schüler aller Konfessionen sollen in Zukunft unter der Krone der Silberlinde Schatten finden, ausruhen oder gemeinsam lernen, so der Superintendent zu den Schülerinnen und Schülern, die zahlreich die Pflanzung tatkräftig unterstützten.

Schulleiterin Gabriele Obst freute sich über die besondere Bereicherung des Schulgartens: „Ich freue mich sehr über das Geschenk des Kirchenkreises. Die Silberlinde verbindet uns mit der Reformationsstadt Wittenberg, unserer Partnerschule in Tansania und dem Kirchenkreis. – Mit dem großen Schulgottesdienst am Morgen und dieser Pflanzaktion haben wir am EGN das Reformationsjahr eröffnet. Mit vielen weiteren Projekten werden wir in diesem Jahr an der Schule die Reformation bedenken, vielleicht sogar mit einer gemeinsamen Schulfahrt nach Wittenberg.“

Damit sprach Gabriele Obst die dritte Pflanzstation des Kirchenkreisbaumes an. Denn der Kirchenkreis pflanzt nicht nur Bäume in Wittenberg und bei sich, sondern auch in seinem Partner-Kirchenkreis Kondoa in Zentral-Tansania, mit dem ihn eine über 30-jährige Freundschaft verbindet. Der Kirchenkreis unterstützt seit einigen Jahren den Aufbau einer Sekundarschule mit Internat in Trägerschaft der lutherischen Kirche in Kondoa. Auf dem schön gelegenen Schulgelände müssen noch viele Bäume gepflanzt werden, um einerseits Schatten zu spenden und den Boden vor Austrocknung und Erosion zu schützen, erklärte die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses des Kirchenkreises, Kerstin Buck-Emden, die während der letzten Delegationsreise mit dem Generalsekretär der Dodoma-Diözese, Robert Mgaya, und dem Leiter der EmBeKo-Schule, David Shimwela, Mkangazi-Setzlinge, eine in Ostafrika heimische Mahagoni-Art, pflanzte.

Bäume seien zwar nicht so spektakulär, so der Superintendent, aber wichtige Zeichen der Hoffnung auf ein Wachsen und Werden der ökumenischen Beziehungen: „Der Lutherische Weltbund bekennt in seiner Verfassung die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche und will der Einheit der Christenheit dienen. Unsere drei Bäume sind Zeichen der Verbundenheit, Vernetzung und Versöhnung der Kirchen weltweit.“