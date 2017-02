Kirche geht auf wiederverheiratete Geschiedene zu

In der Region fast unbemerkt haben die katholischen Bischöfe ihren Priestern erlaubt, die Kommunion auch an wiederverheiratete Geschiedene zu verteilen. Diesen Schritt begrüßt der Grafschafter Dechant Gerhard Voßhage.

Wietmarschen. Katholiken, die weltlich geschieden sind und sich wieder verheiraten, waren bislang gemäß Kirchenrecht vom Empfang der Sakramente Kommunion und Beichte ausgeschlossen. Das stieß bei vielen Gläubigen auf Unverständnis. Der Ausschluss vom Empfang der Sakramente bedeutet in der Praxis vor allem den Ausschluss vom Kommunionempfang. Offiziell sind die wiederverheirateten Geschiedenen nicht zu den Sakramenten zugelassen, weil sie den von der Kirche als unauflöslich betrachteten Ehebund gebrochen haben. Dieses Verbot haben die Bischöfe jetzt gelockert.

Es ist schon ein tiefgreifender Wandel, der seit einigen Jahren in der katholischen Kirche zu spüren ist. Ausgang für die neue Bewertung des Zusammenlebens ist das Schreiben „Amoris laetitia“ von Papst Franziskus. Darin werden die Ergebnisse der Weltbischofssynoden von 2014 und 2015 zur Erneuerung der kirchlichen Ehe- und Familienlehre sowie Seelsorge zusammengefasst. Papst Franziskus hält zwar an den kirchlichen Lehren über Ehe und Familie fest, mahnt aber zu einer „realistischeren Sicht“ in der Seelsorge. Geschiedene sollen sich nicht exkommuniziert fühlen.

Bischöfe wollen keine generelle Freigabe erteilen

Hat der Papst in seinem Wort auch Interpretationsspielraum gelassen, so machen die deutschen Bischöfe in ihrer Interpretation des Papstes Einschränkungen. Es ist von Einzelfällen die Rede und von seelsorgerischer Begleitung. Eine generelle Freigabe wollten sie nicht geben.

Aber wer den Schlingerkurs der katholischen Amtskirche bei Reformen kennt, kann unterm Strich resümieren: Wiederverheiratete Geschiedene haben eine sehr große Chance, in ihrer Heimatkirche die Sakramente Kommunion und Beichte zu empfangen. Zumeist kennen sich die Priester und ihre Gemeindemitglieder gut, schließlich haben kirchenferne Menschen kaum den Wunsch, vor den Altar zu treten und die Kommunion zu empfangen. Also wird man auf die von den Bischöfen geforderte seelsorgerische Erforschung des Gewissen in der Praxis vor Ort vielfach auch verzichten.

Keinen Automatismus

Einer, der die Praxis bestens kennt, ist Dechant Gerhard Voßhage, auch oberster Hirte in der Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen/Lohne. Zur Teilnahme an den Sakramenten betont Voßhage zwar auch: „Es kann keinen Automatismus geben.“ Doch der Geistliche sieht das aus der Sicht der Gläubigen. „Habe ich wirklich Sehnsucht nach dem Empfang der Kommunion oder will ich es nur, weil alle es tun“, laute eine entscheidende Frage, die sich jeder Gläubige beantworten müsse. Nur weil man in einer Kirchenbank sitze, sei das noch keine ausreichende Begründung für den Empfang der Kommunion.

Dechant Voßhage macht aber auch keinen Hehl aus der Tatsache, dass er wiederverheirateten Geschiedenen auch schon vor dem aktuellen Bischofswort die Kommunion hat empfangen lassen. Das sei sowohl in Wietmarschen als auch in Lohne so geschehen. Voßhage dazu: „Ich bin nicht der Herr über den Glauben.“

Konservative Kräfte warnen

Einer der kirchlichen Grundsätze ist die Unauflöslichkeit der Ehe. Davon wird zwar nicht abgerückt, doch auch in der katholischen Kirche Deutschlands will man nicht die Augen vor der Lebenssituation von Menschen verschließen, freilich ohne in Beliebigkeit zu verfallen. Aus der Praxis kennt Dechant Voßhage auch Menschen, von denen er weiß, „was sie erlebt und erlitten haben“. Das ist nichts anderes als die Umschreibung eines Zugeständnisses, dass vor dem Altar geschlossene Ehen auch scheitern können.

Dechant Voßhage verweist in diesem Zusammenhang auf eine Postkartenaktion des Bistums Osnabrück mit Worten von Papst Franziskus. Auf einer steht: „Man lebt nicht zusammen, um immer weniger glücklich zu sein.“ Sicherlich kein Beleg für eindimensionale Argumente, aber auf alle Fälle ein Beleg für eine sich öffnende Kirche, die sich mehr den Menschen zuwenden will. So jedenfalls sehen es die Reformwilligen. Es gibt jedoch auch konservative Kräfte, die vor Relativismus und Beliebigkeit warnen. Auch Voßhage hat in der Pfarreiengemeinschaft Wietmarschen/Lohne zur Kommuniongabe an wiederverheiratete Geschiedene schon gehört: „Herr Pastor, wie können Sie das denn tun?“