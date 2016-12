Kipping will „neue linke Mehrheiten“ gegen Rechtspopulismus

dpa Berlin. Die Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping hat das Ziel ihrer Partei unterstrichen, in Zeiten des aufsteigenden Rechtspopulismus für „neue linke Mehrheiten“ zu kämpfen. Da sei der Erfolg bei der Abgeordnetenhauswahl in Berlin und die Bildung einer rot-rot-grünen Koalition ein Signal auch für die Bundestagswahl 2017, sagte sie auf einem Linke-Landesparteitag in Berlin. Es sei möglich, klare Haltung gegen die Rechtspopulisten zu zeigen und dabei Wahlen zu gewinnen.