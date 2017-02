Kinderporno-Verdacht gegen Mitarbeiter des Bistums Limburg

Mehr aus diesem Ressort

Ein Zwischenfall im Atomkraftwerk Flamanville sorgt für Aufregung in Frankreich. Doch die Behörden und der Kraftwerksbetreiber betonen: keine Gefahr. mehr...

Kein Schneegestöber und kein Einlenken der Regierung kann die Protestierenden in Rumänien beruhigen, sie gehen weiter für den Kampf gegen Korruption auf die Straße. Ministerpräsident Grindeanu bleibt derweil fest im Sattel, ein Misstrauensantrag im Parlament scheitert. mehr...

Mit der Festnahme zweier Islamisten hat die Polizei in Göttingen möglicherweise einen konkret bevorstehenden Terror-Anschlag verhindert. Die zwei polizeibekannten Gefährder waren seit längerem in der Salafisten-Szene aktiv. Unklar ist, was sie genau vorhatten. mehr...