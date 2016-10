Kinder gestalten Fantasieort „NOHhausen“

Von der Stadtverwaltung bis hin zu Betrieben: Im Fantasieort NOHhausen gab es alles, was eine Stadt braucht. Erschaffen und mit Leben erfüllt haben den Ort 85 Kinder in Nordhorn. Freitag feierten sie ihr Stadtfest.

Nordhorn. Begleitet von Erwachsenen spielten die Kinder in dem Projekt vier Tage lang das Leben in einer Stadt nach. Wie im echten Leben gab es auch in „NOHhausen“ nichts geschenkt. Die Teilnehmer der Jahrgangsstufen 4 bis 6 mussten sich deshalb zunächst einmal einen Beruf im Arbeitsamt suchen. Zur Auswahl stand neben Jobs in „Privatbetrieben“ wie der Tischlerei und Schilderwerkstatt auch eine Karriere in der öffentlichen Verwaltung oder bei der Post. Von ihrem Stundenlohn konnten die Kinder sich dann unter anderem Essen und Getränke kaufen.

Gelenkt wurden die Geschicke „NOHhausens“ von der neunjährigen Mira Brookmann. Sie gewann die Wahl zur Bürgermeisterin und setzte sich auch gleich eine politische Agenda. „Ich habe zunächst die Pausenzeiten verlängert und danach die Essenspreise gesenkt“, erzählte das Mädchen stolz. Das kam bei ihren Wählern gut an. Am Ende konnte sie sich auch über eine gut gefüllte Stadtkasse freuen, denn der Steuersatz in „NOHhausen“ betrug stolze 50 Prozent des Einkommens.

Wie gut sich ihre Stadt in den vergangenen Tagen entwickelt hat, zeigte sie sichtlich stolz Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling bei einem Rundgang. „Die Kinder haben während des Projekts ihre eigenen Fähigkeiten eingebracht und etwas tolles auf die Beine gestellt“, lobte Berling. Brookmann und ihren Stadtrat lud er kurzerhand zu einem Gegenbesuch ins Nordhorner Rathaus ein.

Ebenfalls angetan vom Projekt war Hermina Wolterink von den Landfrauen. Zusammen mit den Kindern kochte sie an mehreren Tagen die Mahlzeiten. „Die Stimmung während des ganzen Projekts war klasse. Die Jungen und Mädchen haben alle gut mitgemacht“, sagte sie.

Der beliebteste Betrieb in der Stadt war laut den Bewohnern die „Wellness Oase“. Dort gab es für gestresste „NOHhausener“ Kopfmassagen. In Aufruhr geriet die Stadt, als die Kinder während eines Spiels einen fiktiven Mord aufklären mussten. Dabei hatten gerade die jungen Polizisten einiges zu tun, denn jeder konnte der Mörder sein – oder das nächste Opfer. Am Ende gelang die Aufklärung des Falls.

Beim Stadtfest präsentierten die Kinder ihre Bastelarbeiten den Eltern und Großeltern in der Schulaula. Entstanden waren unter anderem Papiersterne, Lesezeichen sowie Kunstwerke aus Bentheimer Sandstein. In einem Theaterstück mit selbstgemalten Bildern zeigte die „NOHhausener“ Theaterwerkstatt ihr Können. Den Abschluss fand das Projekt mit einem Lied zum Thema Holzbearbeitung und einem Kuchenbasar.