Kiew: Tausende Nationalisten marschieren in Kiew

dpa Kiew. Mit einem Fackelzug durch Kiew haben Nationalisten den „Tag der Verteidiger der Ukraine“ begangen. Der Polizei zufolge nahmen mehrere tausend teils vermummte Anhänger rechtsextremer Vereinigungen an dem Marsch durch die Hauptstadt teil. Sie forderten von der prowestlichen Regierung unter anderem eine Absage an den Friedensplan mit prorussischen Separatisten in der Ostukraine. Das 2015 auch mit deutscher Vermittlung beschlossene Minsker Abkommen sei eine „Kapitulation gegenüber Moskau“.