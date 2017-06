Kethorn: Vollverschleierung dulden wir nicht

Nordhorn. Einige politische Brisanz sieht der Grafschafter Kreistag in dem „Praxisleitfaden für die Arbeit mit Migranten und Flüchtlingen“, den Landrat Friedrich Kethorn seinen Mitarbeitern an die Hand geben will. Der Leitfaden, der zunächst als Entwurf vorliegt, soll den Beschäftigten in der Flüchtlingsbetreuung „Handlungssicherheit in kritischen Situationen“ bieten. Er gibt Empfehlungen für das Verhalten in 15 konkreten Situationen, mit denen Kreisbeschäftigte bereits konfrontiert wurden oder konfrontiert werden könnten.

Wo sind die Grenzen der Toleranz im Umgang mit fremden Kulturen? Wie sollen Beschäftigte der Kreisverwaltung sich verhalten, wenn sie bei der Betreuung von Flüchtlingen in Situationen kommen, in denen die hiesigen Regeln und Gepflogenheiten des Miteinanders überschritten oder deren Einhaltung gar bewusst verweigert wird? Auf diese Fragen hätten viele Kreisbeschäftigte eine Antwort haben wollen, so Landrat Friedrich Kethorn im Kreistag. Es sei der Wunsch der Beschäftigten gewesen, für solche Situationen Handlungsempfehlungen zu erhalten.

Diese Handlungsempfehlungen – eigentlich nur ein internes Verwaltungspapier mit dem Charakter einer Dienstanweisung an die eigenen Mitarbeiter – wollte der Landrat auch mit der Politik diskutieren. Und er nutzte die Vorstellung des Entwurfs im Kreistag dazu, seine persönlichen Auffassungen von Leitkultur, Toleranz und den Regeln des Miteinanders deutlich zu machen.

„Es gibt für uns Grenzen der Toleranz“, stellte der Landrat fest. „Eins muss ganz klar sein: Wer gegen Gesetze verstößt, kann von uns keine Toleranz erwarten.“ So werde die Kreisverwaltung es nicht dulden, dass Flüchtlinge zu Beratungsgesprächen in einer islamtypischen Vollverschleierung erscheinen. „Wir sehen uns beim Gespräch in die Augen und wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben“, machte Kethorn seinen Standpunkt deutlich.

Ebenso klar müsse sein, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die Sicherstellung des Kindeswohls in Deutschland gesetzlich garantiert sind. „Es gibt Regeln, die können wir auch unter dem Schlagwort der Toleranz nicht aufbrechen lassen.“ Das Papier macht deutlich, dass es dem Landkreis wichtig ist, „dass Zugewanderte unsere Art des Zusammenlebens annehmen, damit sie und ihre Nachkommen vollwertige Mitglieder unserer Gesellschaft werden können“. Das bedeute nicht den Verzicht auf eigene kulturelle Gepflogenheiten. Aber im Konfliktfall müssten die hier geltenden Regeln der Maßstab sein.

Das bedeutet zum Beispiel: Verweigert ein Flüchtling einer weiblichen Beratungskraft den Handschlag, soll er über die „grundsätzlichen Begrüßungsrituale“ in Deutschland und ihre Bedeutung aufgeklärt werden.

Wird einer Verwaltungsmitarbeiterin der Respekt verweigert, wird die Bestätigung einer Entscheidung durch einen männlichen Kollegen gefordert, soll ebenfalls die hiesige kulturelle Gleichstellung von Mann und Frau erläutert werden. Bei aufkommender Aggressivität wird das Gespräch beendet.

Keine Gesprächspartner für Flüchtlingsbetreuer sollen auch Migranten sein, die mit Burka oder Niqab vollverschleiert zu einem Beratungstermin erscheinen und sich weigern, die Verschleierung für das Beratungsgespräch abzulegen.

Friedrich Kethorn will diesen „Praxisleitfaden“ als Selbstverpflichtung für die Kreisverwaltung verstanden wissen. Damit könne auch präventiv einer Radikalisierung von hier lebenden Migranten entgegengearbeitet werden. Der Landrat unterstrich die „anspruchsvolle Willkommenskultur“ in der Grafschaft und das bereits Erreichte auf dem langen Weg der Integration. Oberste Leitlinie der Flüchtlingsarbeit bleibe das vor rund zehn Jahren verabschiedete integrationspolitische Leitbild des Landkreises. Es soll demnächst aktualisiert und fortgeschrieben werden.

Im Kreistag stieß der Leitfaden-Entwurf auf unterschiedliche Resonanz. Zwar erkannten alle Parteien an, dass bestehende Unsicherheiten bei den Beschäftigten abgebaut werden sollten. Aber vor allem der SPD war die Sprache des Leitfadens zu „militant“. Aus ihm klinge nicht der Wille zur Integration, sondern zur Abgrenzung. „Wir sollten nicht nur handlungskritische Situationen beleuchten“, warnte SPD-Fraktionssprecher Gerd Will, „sondern es gehört auch dazu, das Positive mit aufzunehmen.“ Seine Fraktionskollegin Daniela De Ridder nannte das Papier inkonsequent. Es sei nicht klar, was passiert, wenn gegen die aufgelisteten Werte verstoßen werde. Zudem seien einige „Handlungsempfehlungen“ allenfalls auf seltene Einzelfälle bezogen.

„Unbehagen“ äußerten auch Vertreter von Grünen und Linkspartei. Schließlich seien eingeforderte Werte wie das Handgeben zur Begrüßung auch bei deutschen Jugendlichen nicht mehr selbstverständlich.

Die CDU-Sprecher Reinhold Hilbers, Arne Helweg und Andre Mülstegen verteidigten das Papier als „aller Ehren wert“. Es mache klar, „wo unsere Wertemaßstäbe liegen“. Es dürfe bei bestimmten Verhaltensmustern keine Toleranz und auch keine Einzelfallentscheidungen geben. Gerade für die seltenen Einzelfälle benötigten die Mitarbeiter der Kreisverwaltung Handlungshilfen. Hilbers: „Und wenn es nur einen einzigen Fall von Vollverschleierung gegeben hätte, müssten die Mitarbeiter gerade dann wissen, wie sie damit umgehen sollen.“ Zudem zeige der Fall einer Schülerin aus dem Landkreis Osnabrück, welche Auswirkungen ein einziger Fall von Vollverschleierung haben könne.

Landrat Kethorn zeigte sich nach mehr als einstündiger Aussprache zufrieden mit der „sachlichen und konstruktiven Diskussion“. Er versprach, den Entwurf nachzubessern. So soll von einer „Direktive“ nicht mehr die Rede sein. Auch als „Dienstanweisung“ will er den Leitfaden nicht verstanden wissen.

