Keinen Urlaub gebucht?

gn Schüttorf. „Wir bieten Aktivurlaub – die beste Erholung für Körper und Geist. Ob Fitness oder Erholung. Die Kunden haben die Wahl, wie der Urlaub aussehen kann und wir helfen gerne dabei. Wir inspirieren!“, lockt Kerstin Kampschulte, Inhaberin von Exclusive am Holmers Kamp 12 in Schüttorf.

Krafttraining an den modernsten Geräten strafft die Figur. Kräftige Muskeln machen leistungsfähiger, sorgen für einen stabilen Rücken, bringen Beweglichkeit und Schmerzlinderung. Entspannung als natürlicher Ausgleich zu Stress und Belastung kann beispielsweise mit einem Yoga-Kurs erreicht werden. Nach einer individuellen Gesundheitsanalyse erstellt das Exclusive-Team ein individuelles Trainings- und Regenerationsprogramm, mit dem die persönlichen Ziele am besten erreicht werden. Die Plätze für den achtwöchigen „besonderen Urlaub“ sind begrenzt. Also schnell einen persönlichen Informationstermin mit einem der kompetenten Gesundheitsberater gemacht und sein Ticket buchen unter (05923)9533260. Die Teilnehmer zahlen einmalig nur 69 Euro und unterliegen keiner Vertragsbindung. Abflug ist am 15. Juni. Im Preis inbegriffen sind Linderung der Rückenschmerzen, Gewichtsreduktion, Gewebestraffung, Beweglichkeit, Erholung und Entspannung, Teilnahme am Sommerspiel und eine Sommerparty mit Verlosung.

Ein neuer Präventionskurs (bis zu 100 Prozent erstattungsfähig von den Krankenkassen) startet am 7. Juni um 17 Uhr (10 Einheiten für 99 Euro). www.ambiente-b.de