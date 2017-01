Keine Verletzten nach Reifenplatzer

Das Fahrzeug geriet mit der Mittelleitplanke in Berührung und überschlug sich. Die Fahrbahn musste halbseitig gesperrt werden.

Unverletzt überstanden haben die Insassen eines Mercedes einen Unfall auf der A 31 zwischen Emsbüren und Lohne am Sonntagnachmittag.

Der Mercedes hatte einen Reifenplatzer und kam in der Folge mit der Mittelleitplanke in Berührung. Der Wagen überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Liegen. Das Fahrzeug war mit zwei Person besetzt, die den Unfall unverletzt überstanden haben. Sie waren nicht eingeklemmt. Die Fahrbahn in Richtung Norden ist für die Bergungsarbeiten auf eine Spur verengt worden.