Keine Mehrheit im Bundesrat für sichere Herkunftsländer

Mehr aus diesem Ressort

Vor kurzem herrschte noch offene Feindseligkeit zwischen Russland und der Türkei. Doch davon ist nichts mehr zu spüren, als Kremlchef Putin Präsident Erdogan in Moskau empfängt. Russland setzt auch türkische Vitamine wieder auf die Speisekarte. mehr...

Wahllos hat ein 36-Jähriger am Düsseldorfer Hauptbahnhof mit einer Axt auf Menschen eingeschlagen. Er ist nach ersten Ermittlungen psychisch krank. Die gute Nachricht am Tag nach der Tat: Keines der Opfer ist in Lebensgefahr. mehr...