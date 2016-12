Kein Zeitplan für „Fake News“-Gesetz

Mehr aus diesem Ressort

Im Gebetsraum einer Moschee in Zürich sind drei Menschen niedergeschossen worden. Das sagte ein Reporter des Schweizer Fernsehens SRF1 am Abend unter Berufung auf die Polizei. mehr...

Am Dienstag wollen die Außenminister Russlands, der Türkei und des Irans in Moskau zusammenkommen. Das Thema ist der Syrienkonflikt. Am Vorabend wird ein Attentat auf den russischen Botschafter in Ankara verübt - der an seinen Verletzungen stirbt. mehr...