Kein Rückkehrrecht auf Vollzeit - SPD greift Merkel an

Neues Drama am Mount Everest: Unterhalb des Gipfels sind auf 7950 Metern Höhe die Leichen von vier Bergsteigern entdeckt worden. Die Toten wurden im sogenannten Lager 4 von Rettungskräften gefunden, die eigentlich nach einem anderen verunglückten Kletterer gesucht hatten. mehr...

Nach Stationen in Saudi-Arabien und Israel besucht Trump nun das dritte wichtige Zentrum der Weltreligionen: den Vatikan. Der Besuch wird mit Spannung erwartet - auch weil Trump und der Papst als Persönlichkeiten gelten, die unterschiedlicher kaum sein könnten. mehr...

In einer Textil- und Kunststofffabrik in Rheine im Münsterland ist in der Nacht zum Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. „Hier brennt eine rund 2000 Quadratmeter große Produktionshalle“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. mehr...