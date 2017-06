Kein Netz: O2 entlässt Gildehauserin aus Vertrag

Gildehaus. Erfolg für Petra Siefert: Die Gildehauserin darf ihren Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter O2 frühzeitig kündigen. Und sie bekommt sogar die Grundgebühren für die vergangenen zwei Monate erstattet. Seit dem 1. Juni hat sie nun einen neuen Anbieter. Zuvor hatte sie mehrfach erfolglos versucht, sich bei O2 Gehör zu verschaffen und auf die massiven Netzprobleme in Gildehaus aufmerksam zu machen.

Nachdem die GN über den Fall berichteten, kam Bewegung in die Sache. „Es hat sich ein Mitarbeiter des Beschwerdemanagements von O2 bei mir gemeldet und mir gesagt, dass ich aus dem Vertrag aussteigen könne“, sagt Petra Siefert. Was der Mitarbeiter auch verriet: Die Behebung der Netzprobleme in Gildehaus sei keine Frage von Wochen oder Monaten. Eigentlich hätte die defekte Mobilfunkanlage längst repariert sein sollen. So hatte es zumindest eine Sprecherin der Telefonica Germany GmbH, zu der O2 gehört, Anfang Mai auf GN-Anfrage angekündigt. Demnach hätten die Arbeiten bereits in der 20. Kalenderwoche abgeschlossen worden sein sollen, also um den 15. Mai herum.

Keine Verbesserung

Geändert hat sich bislang jedoch nichts. Auch die genauen Gründe für die Störung und die andauernden Arbeiten an der Mobilfunkanlage bleiben unklar. Auf eine erneute konkrete Anfrage erklärt eine Telefonica-Sprecherin schriftlich lediglich: „Wie bereits mitgeteilt, konnte die Mobilfunkstation, die bereits im April die Versorgung der abgebauten Anlage übernehmen sollte, von unserem technischen Dienstleister nicht ordnungsgemäß wieder in Betrieb genommen werden. Aufgrund der aufwendigen und umfangreichen Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Entstörung stehen, hat sich die Inbetriebnahme auf die Kalenderwoche 23 verschoben.“ Das wäre demnach in der kommenden Woche. Keine Angaben macht der Konzern dazu, ob es, wie der Mitarbeiter Petra Siefert verraten hat, tatsächlich ein längerfristiges Problem mit der Anlage gibt. „Wir bedauern etwaige Einschränkungen, die unseren Kunden möglicherweise in der Zwischenzeit entstehen“, heißt es in der Mitteilung lediglich.

Auf die Frage, ob auch die anderen betroffenen Kunden in Gildehaus aus ihren laufenden Verträgen aussteigen können, teilt die Konzernsprecherin mit: „Gerne stehen wir unseren Kunden zur Seite: Selbstverständlich können sich diese jederzeit an uns wenden – über unsere Kundenhotline oder den O2 Chat. Wir prüfen das jeweilige Anliegen individuell und suchen gemeinsam mit unseren Kunden nach einer passenden Lösung.“

