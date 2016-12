Kein DB-Reisezentrum mehr in Bad Bentheim

Am 30. November hat das DB-Reisezentrum im Bentheimer Bahnhof geschlossen. Tickets gibt es nun – während der Umbauphase – in einem Container im Bahnhofsbereich.

Bad Bentheim. 13 Jahre lang war Ralf Kopmann das Gesicht im Bad Bentheimer Reisezentrum. Das ist seit Mittwoch Geschichte. Seit dem 1. Dezember werden die Fahrkarten während der Umbauphase in einem Container im Bahnhofsbereich verkauft. Die Westfalenbahn, die den Nahverkehr auf der Strecke Bad Bentheim und Bielefeld betreibt, habe neue Verträge für den Betreiber des Fahrkartenverkaufs abgeschlossen, erklärte DB-Teamleiter Peter Glauser.

Zusammen mit Fahrdienstleiterin Petra Steiner und weiteren Kollegen war er zur letzten Schalterstunde gekommen, um Kopmann zu verabschieden. Der wechselt zum Bahnhof Osnabrück. Den Reisenden habe Kopmann stets weitergeholfen, bei Zugverspätungen auch bis weit über den Feierabend hinaus, erzählte Steiner. Für die Bahnreisenden soll nichts ändern. Sie erhalten auch weiterhin am Bad Bentheimer Bahnhof ihre Tickets.

Denn das Reisebüro Berndt hat ab Donnerstag den Zugticketverkauf der Deutschen Bahn in Bad Bentheim übernommen. „Kunden erhalten dort das komplette Angebot an DB-Fahrkarten und Nahverkehrsfahrkarten“, teilt die Bahn mit. Das Reisebüro Berndt ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Außerdem sind Tickets an einem Automaten erhältlich. Da das Bahnhofsgebäude umgebaut wird, befindet sich das Reisebüro in einem Containerbüro vor dem Bahnhofsgebäude.