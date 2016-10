Keime sorgen für Bauverzögerung in Schüttorf

Mehrmals musste eine neu verlegte Wasserleitung an der Jürgenstraße in Schüttorf desinfiziert werden, da sie von Keimen befallen war. Insbesondere für die anliegenden Geschäfte ist das ärgerlich.

Schüttorf. Manchmal steckt der Teufel im Detail – und in diesem Fall sind die Details so winzig, dass sie mit bloßem Auge nicht zu erkennen sind: Weil in der neu verlegten Trinkwasserleitung an der Schüttorfer Jürgenstraße Keime entdeckt worden sind, ist es zu Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten der Straße gekommen.

Wie üblich bei derartigen Baumaßnahmen, wurde eine Probe aus der neuen Leitung genommen, die anschließend vom Gesundheitsamt des Landkreises untersucht worden war. Dabei wurde festgestellt, dass die Leitung nicht keimfrei ist. „Wir haben insgesamt dreimal Proben entnommen, die Leitungen desinfiziert, doch die Leitung war immer noch nicht keimfrei“, berichtet Bauamtsleiter Dieter Salewski im Gespräch mit den GN. „Das kommt schon sehr selten vor, dass man dreimal Proben nehmen muss.“ Auch mehrmaliges Spülen und der Austausch einiger Teile half nicht. Erst ein Spezialunternehmen bekam die Angelegenheit schließlich in den Griff. Nach Probe Nummer vier kam das erlösende Ergebnis aus dem Labor: keimfrei. „Seit Anfang der vergangenen Woche laufen die Bauarbeiten nun wieder wie gewohnt“, sagte Dieter Salewski.

Durch die häufigen Proben, die Untersuchungen und das Beratschlagen, wie weiter verfahren werden soll, hat sich nun eine Verzögerung von drei Wochen ergeben.

„Während dieser Zeit konnte das mit den Arbeiten beauftragte Unternehmen Galabau-Emsland nur kleinere Tätigkeiten ausführen und war dementsprechend mit weniger Arbeitern vor Ort“, sagte Salewski. Dennoch käme man mit der Sanierung insgesamt gut voran. „Wir werden voraussichtlich nicht drei, sondern zwei Wochen später fertig werden als geplant“, kündigte der Bauamtsleiter an. Wahrscheinlich Ende November soll die Straßensanierung abgeschlossen sein. „Ich gehe davon aus, dass die Jürgenstraße zum Weihnachtsmarkt wieder befahrbar sein wird“, sagte er.

Finanzielle Einbußen spürbar

Wegen des anstehenden Weihnachtsgeschäftes sei es zudem wichtig, dass der Zugang zum Elektronikgeschäft „expert de Witte“ gewährleistet ist. Fußläufig soll dies bereits zum Ende der Herbstferien wieder der Fall sein. „Ende des Monats sollen dann auch wieder Pkw das Geschäft anfahren können. Wir werden uns da etwas einfallen lassen“, kündigte Salewski an. Unternehmer Ernst Friedrich de Witte spürt die finanziellen Einbußen durch die Baustelle. „Solange es keine Durchfahrt und keine Parkmöglichkeiten gibt, ist das natürlich eine Beeinträchtigung für das Geschäft.“ Er hat aber auch Verständnis: „Für den Keim und die Verzögerung kann niemand etwas.“ Die Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen und den Arbeitern vor seinem Geschäft sei sehr gut. „Sie sind bemüht, so zügig wie möglich zu arbeiten, und sind sehr kooperativ, wenn es um die Erreichbarkeit des Geschäfts geht“, lobte de Witte. Nun hofft er, dass möglichst schnell die Erreichbarkeit seines Geschäftes wieder hergestellt werden kann. „Ich bin da sehr gespannt auf die Lösung der Stadt“, sagte er.

Die Jürgenstraße ist die letzte Straße, die im Zuge der Stadtsanierung erneuert wird. Die Kosten dafür belaufen sich auf 463.000 Euro. Gebaut wird dort seit Mitte Juli.

Ob durch die Verzögerung weitere Kosten entstehen, konnte Dieter Salewski noch nicht bestätigen. „Das ist möglich, es werden aber wohl nicht wesentlich mehr Kosten anfallen“, sagte der Bauamtsleiter.