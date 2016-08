Kehraus nach Grafschaft-Open-Air

Die restlichen Elemente sind für den Transport an ihre neuen Bestimmungsorte vorbereitet: Die Bühnentechnik der „Pool Group GmbH“ mit kompletter Licht- und Tontechnik wird am Wochenende am Hockenheimring aufgebaut. Foto: Müller

Nordhorn. Bei Nieselregen und unangenehm böigem Wind kullern Tausende weggeworfener weißer Plastikbecher über die auf der Festwiese der Bentheimer Eisenbahn AG ausgelegten hölzernen Bodenelemente. Sechs mit gelben Gummihandschuhen ausgestattete Mitarbeiter der Nordhorner Niederlassung des landesweit tätigen Reinigungsunternehmens „Fonville“ sind seit dem frühen Morgen damit beschäftigt, die Unmengen an Müll, der von den rund 9000 Festivalgästen produziert wurde, zusammenzukehren, aufzuheben und in blaue und schwarze Müllsäcke zu stecken.

Viele kleine Glasflaschen – auch „Klopfer“ genannt – liegen ebenso herum wie Tausende weißer Plastikbecher und -kelche, die davon zeugen, dass der Genuss am Samstagabend nicht nur akustischer und optischer Natur war, sondern auch für das leibliche Wohl der feiernden Menge stand.

„Wir haben noch in der Nacht zu Sonntag mit dem Aufräumen und Entsorgen begonnen“, berichtet Kelly Osmond, Tochter eines britischen Soldaten. Sie hat bereits vor Jahren in Celle eine feste Anstellung bei dem Reinigungsunternehmen „Fonville“ gefunden, ist aber seit einiger Zeit Mitarbeiterin der Nordhorner Filiale und lebt auch in der Kreisstadt.

Bildergalerie 3. Grafschaft Open-Air - Teil 1 Bild / Bild kaufen Foto: Rainer Müller

Kelly Osmond klaubt jede Menge Unrat zusammen und steckt diesen in einen blauen Sack – genau wie einige Meter davon entfernt Kollegin Marion Kolberg ebenfalls mit Teilen der riesigen Müllmenge kämpft. Die Mitarbeiterinnen sind natürlich von gelben Gummihandschuhen vor dem direkten Hautkontakt mit durchnässten, klebrigen und fettigen Hinterlassenschaften geschützt.

Zur gleichen Zeit sind mehrere Mitarbeiter der Osnabrücker Firma „Welzel Anlagen“ damit beschäftigt, letzte Elemente der großen Open-Air-Bühne auf einem bereitstehenden Sattelauflieger zu verstauen und mit Gurten festzuzurren. „Es geht nach Münster – dort findet am Wochenende eine große Veranstaltung der Bundeswehr statt. Unsere Bühne wird allerdings zur Tribüne für die dortigen Zuschauer umgebaut“, verrät ein Mitarbeiter des Osnabrücker Spezialunternehmens.

Die Bühnentechnik mit Scheinwerfern und Hochleistungs-Lautsprechern wird am kommenden Wochenende beim Finale der Elektropop-Open-Airs „I am Hardwell – We are United“ auf dem Hockenheimring die Festivalgäste erfreuen, informiert Kristof Kux, Technischer Leiter der „Pool Group GmbH“ aus Emsdetten, auf GN-Anfrage. Wenn am späten Nachmittag die Festwiese wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt ist, braucht das Nordhorner Unternehmen „Zeltbetriebe Eylering“ nur noch den hölzernen Fußboden zu entfernen, der die meisten Besucher des Festivals am Samstagnachmittag davor bewahrt hat, nach dem heftigen Regen mit „guten“ Schuhen in matschigem Grün stehen zu müssen.