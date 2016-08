Die Nordhorner Zweitliga-Kegler sind am Sonnabend beim Titelkandidaten SK Kamp-Lintfort krasser Außenseiter – zumal der beste Auswärtsspieler der vergangenen Saison, Lars Kronemeyer, nicht mit an den Niederrhein fährt.

Kegelfreunde starten in Kamp-Linfort in die Saison

gn Nordhorn. In ihre zweite Saison nach dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga Nord gehen am Sonnabend die Kegelfreunde Nordhorn-Listrup. Ab 13 Uhr kegeln die Grafschafter beim Titelkandidaten SK Kamp-Lintfort – und haben beim Klub vom Niederrhein nichts zu verlieren. „Alles andere als eine 0:3-Niederlage wäre eine Überraschung“, betont Mannschaftsführer Markus Reinker.

Die Nordhorner haben auch deshalb wenig Hoffnung auf einen Auftakterfolg, weil die Mannschaft ohne Lars Kronemeyer auskommen muss. Der Georgsdorfer – in der vergangenen Saison der beste Spieler in der Auswärts-Bilanz – sieht im September Vaterfreuden entgegen, sodass sich die Kegelfreunde in den nächsten Wochen an das Fehlen ihres Leistungsträgers gewöhnen müssen.

Die übrigen sechs Leute der Kegelfreunde Nordhorn-Listrup, die zum Ende der vergangenen Serie durch eine souveräne Vorstellung in der Abstiegsrunde den Klassenverbleib relativ souverän klarmachen konnten, sind einsatzbereit – und kurz vor dem ersten Pflichtspiel nach viermonatiger Sommerpause bereits gut in Form, wie ein 3:0-Sieg im Testspiel gegen den NRW-Liga-Aufsteiger BFG Wesel am vergangenen Freitag zeigte. Im Startblock treten Pascal Möhlenkamp und Markus Reinker, in der Mitte spielen planmäßig Gregor und Julian Geerdes. Im Schlussblock kegeln schließlich Thomas Meß und Stephan Rolfes bei dem Versuch, in Kamp-Lintfort vielleicht doch eine Überraschung zu schaffen und den Zusatzpunkt zu erobern.

Immerhin: In der vergangenen Zweitliga-Saison war der Spielgemeinschaft aus Nordhorn und Listrup genau dies geglückt. Im Dezember 2015 holte die beim 5022:5207 genau 31 Punkte und entführte mit dieser Leistung einen nicht eingeplanten Zusatzpunkt. In dieser Sasion wird die Aufgabe aber noch einmal schwerer, weil sich die Gastgeber durch einen starken Kegler vom NRW-Ligisten Rees verstärkt haben.

Nach dem Auswärtsspiel am Niederrhein treten die Kegelfreunde drei Mal auf den heimischen Bahnen im Kegelzentrum an der Wehrmaate an. Neheim, Kassel und Salzgitter auf die Bahn zu bringen. Erster Gegner ist am Sonnabend, 3. September, um 13 Uhr der KSC Neheim. Anschließend sind WS 10 Kasel und der Aufsteiger TSV Salzgitter zu Gast in Nordhorn.