KCN-Showtänzer holen in Oldenzaal Wanderpokal

Beim großen Oldenzaaler Tanzturnier belegte der KCN am vergangenen Sonnabend in der Gesamtwertung aller Tänze den ersten Platz und gewann den Wanderpokal. Einen weiteren Pokal gab es für die Teilnahme an diesem Turnier.