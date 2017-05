Katzen-Comic stellt bei Auktion in den USA Rekord auf

dpa New York. Ein Katzen-Comic hat bei einer Auktion in den USA einen Rekord aufgestellt. Ein 1969 von Robert Crumb gezeichnetes Cover von einem „Fritz the Cat“-Comic sei für umgerechnet rund 640 000 Euro versteigert worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Das sei der höchste Preis, der jemals für ein US-amerikanisches Comic-Werk erzielt worden sei. „Fritz the Cat“ gilt als bekannteste Figur des Zeichners Crumb. Es handelt sich dabei um eine faule Katze, die süchtig nach Sex und Drogen ist.