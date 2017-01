Karambolage auf der Autobahn 31

Emsbüren. Der Verkehrsunfall hat sich auf der A31 zwischen Lingen und Emsbüren in Richtung Oberhausen am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr ereignet. Verletzte gab es glücklicherweise laut Aussagen der Autobahnpolizei nicht. Am Abend stand nicht fest, ob eine beteiligte Person wegen eines möglicherweise erlittenen Schleudertraumas in ärztliche Behandlung muss.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Fahrer eines BMW aus bisher ungeklärter Ursache auf einen VW Bulli mit Anhänger aufgefahren. Der VW Bus geriet durch die Kollision in Rotation und blieb quer auf dem Überholstreifen stehen. Eine nachfolgende Autofahrerin auf der Überholspur erkannte die Situation rechtzeitig, wich auf die rechte Spur aus und bremste. Dort fuhr ihr allerdings ein nachfolgender Mercedes auf. Am BMW entstand Totalschaden, die anderen Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die A31 in Richtung Oberhausen war für die Zeit der Bergung zeitweise komplett gesperrt.