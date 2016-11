Kanye West bricht Konzert-Tournee in Nordamerika ab

dpa New York. US-Rapper Kanye West hat seine noch 21 Konzerte umfassende Tournee in den USA und Kanada abgebrochen. „Die verbleibenden Daten der Saint Pablo Tour wurden abgesagt“, teilte der Konzertveranstalter Live Nation mit. Das Geld für die Tickets werde innerhalb einiger Tage zurückerstattet. Schon am Samstag hatte West seine Fans verärgert, als er ein Konzert in Sacramento anderthalb Stunden später als geplant begann und nach nur drei Songs minutenlang gegen Hillary Clinton und mehrere Prominente schimpfte, bevor er die Show schließlich ganz abbrach.