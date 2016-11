Kandidatenquartett der Grünen stellt sich den Mitgliedern

Mehr aus diesem Ressort

In Köln wollen Kurden heute gegen Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei demonstrieren. Die Veranstalter erwarteten 10 000 bis 15 000 Teilnehmer. Die Demonstration wird von der Vereinigung Nav-Dem mitorganisiert. mehr...

Mit der Verabschiedung des neuen Grundsatzprogramms „Die Ordnung“ und einer weiteren Rede von Parteichef Horst Seehofer endet heute in München der CSU-Parteitag. Die CSU will sich mit dem neuen Programm ein konservativeres Profil geben, um bei kommenden Wahlen keine Wähler an die AfD zu verlieren. mehr...