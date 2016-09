Kanada mit 3:1 gegen starke Europa-Auswahl vor Finalsieg

Mehr aus diesem Ressort

Der Zauber vergangener Tage ist zurück. Im Duell mit Real Madrid trat der neue BVB den Beweis an, auch mit den besten Teams aus Europa mithalten zu können. Der späte Treffer von Neuzugang André Schürrle zum 2:2 war Lohn für einen couragierten Auftritt. mehr...

Pech gehabt: In der letzten Minute kassierte Bayer Leverkusen beim AS Monaco noch das 1:1. Es war das zweite Remis in der Champions League nach dem 2:2 gegen ZSKA Moskau. Dennoch ist das Achtelfinale für den Bundesliga-Werksclub noch erreichbar. mehr...