Kanada gewinnt erstes Spiel beim Deutschland Cup

Der serbische Tennisprofi Novak Djokovic muss nach seinem frühen Aus in Paris um seinen Status als Weltranglisten-Erster bangen. Die Nummer eins der Tennis-Welt verlor im Viertelfinale des Masters-Series-Turniers gegen den Kroaten Marin Cilic 4:6, 6:7 (2:7). mehr...

Reinhard Grindel bleibt Präsident des Deutschen Fußball-Bundes. Er hat dem Verband nach dem WM-Skandal einen Reformplan auferlegt. Den Blick in die unangenehme Vergangenheit überlässt er weitgehend anderen Funktionären. Der Name Beckenbauer fällt gar nicht. mehr...

Mit dem glanzlosen 2:0 gegen Krasnodar erfüllt Schalke seine Pflicht. Nach dem Durchmarsch in der Europa League sind die Köpfe frei für die Aufholjagd in der Bundesliga. Gegen Bremen soll die glänzende Herbstserie am Sonntag ausgebaut werden. mehr...