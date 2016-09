Kampf mit dem Fass: Hilbers scheitert beim Anstich

Landtagsabgeordneter Reinhold Hilbers ist beim Anstich beim Oktoberfest in Nordhorn am Wochenende leicht gescheitert. Bürgermeister Thomas Berling glänzte am Mittwoch hingegen mit einem Volltreffer.

Nur einen Schlag hatte Bürgermeister Berling am Mittwoch für den Fassanstich bei Huesmann gebraucht. Foto: Konjer

Ziemlich ins Schwitzen geriet der CDU-Politiker Reinhold Hilbers am Sonnabend beim Fassanstich auf dem BE-Gelände: Wohl ein Dutzend Mal versuchte er vergeblich, den Zapfhahn mit dem Holzschlegel ins Fass zu treiben. Schließlich half ihm Festwirt Marcus Eylering: Mit gezielten Schlägen schlug er das Fass an – und zerschlug dabei den Schlegel. Fotos: Fischer/Müller

Nordhorn. Die Septembersonne verwöhnt uns Grafschafter zurzeit ungemein – beste Bedingungen für ein süffiges Starkbier auf einem der vielen Oktoberfeste, die von Emlichheim bis Schüttorf ausgerichtet werden. Doch die offizielle Zeremonie des Fassanstichs hat da manchmal so ihre Tücken.

CDU-Landtagsabgeordneter Reinhold Hilbers weiß davon ein Lied zu singen: Beim offiziellen Fassanstich zum Oktoberfest auf dem Gelände der Bentheimer Eisenbahn AG an der Otto-Hahn-Straße am vergangenen Sonnabend war es ihm nicht vergönnt, den Zapfhahn mit einem gezielten Hammerschlag in die dafür vorgesehene Öffnung des Starkbierfasses zu treiben. Neun weitere Schläge folgten, ehe der Unionspolitiker von Festwirt Marcus Eylering erlöst wurde.

Wesentlich besser machte es da Nordhorns Bürgermeister Thomas Berling (SPD) am Mittwoch, als er zur Eröffnung der Traditionsveranstaltung „Bayerische Wochen“ bei der Fleischerei Huesmann nur einen einzigen Hieb mit dem rechten Arm benötigte, um die Sache in den Griff zu kriegen und das Starkbier in die Maßkrüge strömen zu lassen.

