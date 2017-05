Kaleun bleibt für eine weitere Saison bei der HSG

Die Nummer zwei im Tor des Handball-Zweitligisten will sich sportlich weiter entwickeln. Für die Vertragsverlängerung sprach auch, dass der 22-Jährige Leistungssport und Studium in Lingen verbinden kann.

gn Nordhorn. Fabian Kaleun hat seinen auslaufenden Vertrag bei der HSG Nordhorn-Lingen um ein weiteres Jahr verlängert. Der 22-jährige Torhüter wird damit in seine vierte Saison beim Handball-Zweitligisten gehen und weiterhin ein Gespann mit Björn Buhrmester bilden, dessen Vertrag bis 2020 läuft.

Seit 2014 steht Kaleun bei der HSG zwischen den Pfosten. Kam er die ersten beiden Spielzeiten noch vornehmlich in der Reserve zum Einsatz, so ist er seit der laufenden Saison fest bei der Zweitligamannschaft dabei und hat Dennis Bartels als Nummer zwei abgelöst. Trainer Heiner Bültmann freut sich über die Entwicklung seines jungen Torwarts: „Fabian ist ein athletischer und sehr ehrgeiziger Spieler, der sich die letzten Jahre kontinuierlich verbessert hat, sodass der Sprung in den festen Zweitligakader logisch war“, wird der Coach in der Mitteilung der HSG zitiert. Kaleun erhält immer wieder Spielzeiten, bestritt zum Ende der Hinrunde auch viele Spiele über 60 Minuten, als Buhrmester für einige Wochen krank ausfiel. „Da konnte Fabi seine Qualitäten zeigen“, sagt Bültmann.

Video Torhüter Fabian Kaleun verlängert bei der HSG Nordhorn-Lingen



Kaleun studiert Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule in Lingen und freut sich darauf, auch in Zukunft Leistungssport und Studium bei der HSG miteinander verbinden zu können: „Das Umfeld ist hier optimal für mich, das Studium macht Spaß und ich kann es neben dem Handball sehr gut absolvieren“, wird er in der Mitteilung seines Arbeitgebers zitiert. Das gute Klima unter den Teamkollegen und das sportliche Potenzial der Mannschaft waren für ihn ebenso Aspekte bei der Entscheidungsfindung wie die Unterstützung von außen: „Es ist toll und ein überwältigendes Gefühl, zuhause vor den vielen euphorischen Fans zu spielen“, sagt er, „ich freue mich riesig auf ein weiteres Jahr in Nordhorn und Lingen und hoffe, dass ich mich weiter steigern kann, um der Mannschaft noch mehr helfen zu können.“