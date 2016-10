Kalender mit Siegerfotos vom Vechtetal

Auch im Jahr 2017 wird die Sparkassenstiftung einen Fotowettbewerb ausloben. Das Motto lautet: „Alte Berufe in der Grafschaft Bentheim“.

Der Sieger des Erwachsenenwettbewerbs, Ewald Baumann aus Nordhorn, hat die Pyramide auf dem Povelberg (hinter der Alten Weberei) in Szene gesetzt. Die Aufnahme ist auf dem Juniblatt zu sehen. Der in deutsch und niederländisch verfasste Kalender im großen DIN A2-Format ist ab sofort in allen Sparkassen-Geschäftsstellen für zwölf Euro erhältlich.

Mehr aus diesem Ressort

Passanten ignorieren hilflosen Mann Unterlassene Hilfeleistung in Nordhorn: Ein Mann lag am Donnerstag bewegungslos im Grünstreifen an einer Straße. Davon nahmen einige Passanten zwar Notiz, doch sie handelten falsch. mehr...

Streetfood-Premiere im Nordhorner Stadtpark  Während die Organisatoren des 1. Nordhorner Streetfood-Festivals am nasskalten Freitag mit rund 300 Gästen einen verhaltenen Auftakt erlebten, drängten am Wochenende Menschentrauben über die Essensmeile im Stadtpark. mehr...

Feuerwehr: Trinkwasser lange laufen lassen  In Nordhorn ist am Sonntagmorgen aus einigen Wasserhähnen weißer Schaum gekommen. Ursache war eine Verunreinigung des Leitungssystems nach einem nächtlichen Feuerwehreinsatz. Jetzt soll wieder sauberes Wasser fließen. mehr...