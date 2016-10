dpa Berlin. Die Bundesregierung bringt heute die für 2017 und 2018 geplanten Mini-Steuersenkungen auf den Weg. Das Kabinett will eine Anhebung des Grundfreibetrags und Kinderfreibetrags beschließen sowie mehr Kindergeld und einen höheren Kinderzuschlag. Zugleich soll der Steuertarif angepasst werden. Grundfreibetrag und Kinderfreibetrag müssen ohnehin angehoben werden - in Folge des alle zwei Jahre vorzulegenden Existenzminimumberichts. In der Regel wird dann auch das Kindergeld erhöht.