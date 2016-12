Kabinett beschließt 100 000 neue Betreuungsplätze für Kinder

Mehr aus diesem Ressort

Am Morgen sollte der Abzug der Rebellen aus dem umkämpften Aleppo beginnen. Die gebeutelte Zivilbevölkerung bereitete sich auf ein Ende des Schreckens in der zerstörten Stadt vor. Jetzt ist das Grauen zurück - und viele schließen mit ihrem Leben ab. mehr...

Nach dem brutalen Fußtritt gegen eine 26-jährige Frau in einem Berliner U-Bahnhof haben Polizei und Staatsanwaltschaft den Hauptverdächtigen identifiziert. mehr...

Der Verdacht wog schwer: Beate Zschäpe soll in Berlin Anschlagsziele für den NSU ausgespäht haben. Eine vermeintliche Zeugin sollte darüber vor Gericht aussagen. Doch ihre Antworten überraschen. mehr...

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat eigenen Angaben zufolge bei Polizeiaktionen persönlich mutmaßliche Drogenhändler und Abhängige getötet. Dies sei in seiner Amtszeit als Bürgermeister der südlichen Stadt Davao zwischen 1988 und 1998 geschehen. mehr...

Nach dem Mordfall in Freiburg geht eine Spur nach Griechenland. Auch dort gab es ein Verbrechen an einer jungen Frau. Eine griechische Anwältin will den Verdächtigen aus Freiburg wiedererkannt haben. mehr...