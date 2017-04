Kabaretttruppe Dietutnix tritt in Emlichheim auf

Neuenhaus. Einen achtbaren Publikumserfolg konnte die seit Jahren andauernd beliebte und in der Region verwurzelte Frauenkabaretttruppe Dietutnix vor Kurzem im Forum des Lise Meitner-Gymnasiums einfahren, als sie vor gut 250 Zuschauern eines ihrer aktuellen Programme vorstellte. „As Time goes Vorbei“: Unter diesem humorvoll Halbwissen über die englische Sprache andeutenden Motto machte man sich pointenreiche Gedanken über das ja jeden Menschen existenziell betreffende Phänomen der Zeit und blickte dabei sowohl weit zurück in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.

Anknüpfend an Nietzsche, der jeden Tag als verloren ansah, an dem nicht einmal getanzt wurde, machten sich die Dietutnix-Damen Gedanken darüber, warum denn erwiesenermaßen 80 Prozent der Männer, aber nur 20 Prozent der Frauen ungern tanzten. Ingrid Helmer machte dem Publikum vor, wie das vom Feuerstellenaustreten in der Bronzezeit herrühre, und schnell entspann sich daraus eine Kulturgeschichte des Tanzes à la Dietutnix, anschaulich illustriert anhand von Bauchtanz- und Menuettnummern bis hin zu hausfraulichen Balletteinlagen.

Die plötzliche Erscheinung einer Unheil emanierenden monströsen Frauengestalt, die sich als Hildegard Heil, geborene Hitler vorstellte, und die auch behauptete, Großcousine jenes braunen Gröfaz aus Braunau am Inn zu sein, mochte den einen oder anderen Zuschauer etwas beunruhigen. Aus dem Nähkästchen plaudernd erklärte sie dessen Vorliebe für die braune Farbe mit seiner allgemeinen Inkontinenz, und klärte über dessen Absage an die Fleischeslust auf, er sei nämlich „Ficketarier“ gewesen.

Es schloss sich ein origineller Reigen von oftmals mehr als leicht verballhornten Liebesliedern an, angefangen bei Heines „Loreley“ bis hin zur „Lilli Marleen“ Lale Andersens und modernen Rap-Varianten aus der Feder von Sabine Hollefeld.

Bildergalerie Kabaretttruppe Dietutnix zu Gast in Emlichheim Bild / Bild kaufen Kulturpass Neuenhaus, "DitutniX" in der Aula des Gymnasiums mit dem Programm "As time goe vorbei", Foto: Meppelink

Steffi Windhoff kommentierte als Schwester Konrad Dudens den modernen Verfall der Wörterbücher und Enzyklopädien bis hin zur „Online-Schlampe“ der Wikipedia. Moderne Zeiten hätten auch gänzlich neue Krankheitsbilder hervorgebracht, so seien Tennisarme, Überbein, Hühneraugen und Hüft- und Mandel-OPs angeblich out, populär dagegen neuerdings beispielsweise Knie-Operationen, wobei es heutzutage eben viel stärker auf das Timing eines operativen Eingriffs ankomme. Mit einer akuten Blinddarmentzündung etwa kurz vor Ende des Jahres, wenn das Budget schon längst verbraucht ist, mache man sich heutzutage nur unbeliebt. Visionär gaben sich die Damen von die Dietutnix, als sie mit viel Sarkasmus eine Gentechnik-Ära des „Social Freezing“ auf der Bühne wahr werden ließen, in der Mann für viel Geld sein Sperma auf Halde legen kann. Etwas aufgelockert wurde die unterkühlte Atmosphäre dieser Szene durch die sich daran anschließende, witzige und stimmlich beeindruckende Parodie des Queen-Evergreens „Bohemian Rhapsody“.

Nach der Pause ging es etwas launiger weiter und es gelang der Kleinkunsttruppe, deutlich stärker auf Tuchfühlung mit dem Publikum zu gehen. Dazu ging man auf eine Zeitreise in die Welt der „Kartoffelesser“ aus der Zeit des Vincent van Gogh. Doch das die Szene des Gemäldes belebende Personal stellte sich bald eben nicht als darbendes Bauernproletariat dar, sondern als Schauspielertruppe, die auch manch anderes Porträt in langen Museumsnächten in der Jetzt-Zeit zu beleben hat. Ein paar weitere tiefsinnig-humoristische Bonmots zum Thema „Wo ist nur die Zeit geblieben?“ wurden geboten, etwa ein Streifzug durch die Modegeschichte, bei der man, wie schon zuvor beim Tanz, ganz vorne in der Steinzeit begann und im Jahre 2022 in der Zeit des Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar endete, wenn sich die Burka auch in den Mode-Imperien einer Jil Sander und eines Karl Lagerfeld durchgesetzt haben und damit die Frau als Objekt männlicher Begierde endlich abgeschafft sein wird.

Heike Knief demonstrierte, wie es in heutigen Zeiten jenen Klavierpianisten ergehen kann, die zuviel U-Musik hören, so dass sich in jede Darbietung einer Symphonie eingängige Takte etwa aus Helene Fischers „Atemlos“ einschleichen.

Dass beim Arrangement der Szenen in chronologischer Hinsicht ein gewisses Durcheinander herrschte, hatte man der Kabaretttruppe nicht übel genommen. Jedenfalls ließ sich das oft spontan (mit-)klatschende Publikum zum Schluss gerne noch drei Zugaben gefallen.