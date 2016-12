Justizministerin besucht Amtsgericht in Nordhorn

Nordhorn. Mit ihrer Visite des Nordhorner Amtsgerichtes an der Seilerbahn hat Justizministerin Antje Niewisch-Lennart ihre Zusage eines zeitnahen Besuchs eingelöst, nachdem sie ihre Teilnahme am „Tag der offenen Tür“ des Amtsgerichts Anfang September kurzfristig hatte absagen müssen. Antje Niewisch-Lennart wurde am Donnerstag zunächst durch den Amtsgerichtsdirektor Arno Vos in Anwesenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie des Präsidenten des Landgerichts Osnabrück, Antonios Fahnemann, begrüßt. Im Anschluss gab es eine Besichtigung des Gerichts sowie Gespräche mit den Personal- und Richtervertretungen.

„Nicht jeder kann sich einen Rechtsanwalt leisten“

Dabei wies die Ministerin auf die Wichtigkeit von ortsnahen Amtsgerichten hin und sprach den Bediensteten des Amtsgerichts Nordhorn den Dank für ihre Tätigkeit aus: „Die Amtsgerichte repräsentieren die Justiz in der Fläche. Und das soll auch so bleiben.“ Oft werde vergessen, dass in den Amtsgerichten nicht nur Straf- und Zivilsachen verhandelt werden, erinnerte die Justizministerin: „Die Kolleginnen und Kollegen kümmern sich auch um Erbschaftsangelegenheiten, Grundbucheintragungen, Ehescheidungen, Sorgerechts- und Unterhaltsfragen, Betreuungen und stellen Beratungshilfescheine aus. Nicht jeder kann sich einen Rechtsanwalt leisten. Ich bedanke mich bei den Beschäftigten des Amtsgerichts Nordhorn für ihre engagierte Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger ihres Bezirks.“

Beim Amtsgericht Nordhorn handelt es sich um ein „mittelgroßes“ Amtsgericht mit insgesamt rund 90 Bediensteten. 2016 wurden dort rund 1200 Familiensachen, etwa 4300 Ordnungswidrigkeits- und Strafverfahren sowie 1200 Zivilverfahren bearbeitet. Zudem sind derzeit rund 1860 Betreuungsverfahren anhängig. Etwa 380 Erbscheinverfahren und 120 Zwangsversteigerungen wurden durchgeführt.

Der Direktor des Amtsgerichtes brachte mit den Mitarbeitern seine Freude über den Besuch der Ministerin zum Ausdruck. Vos bewertete das als Wertschätzung ihrer jeweiligen Tätigkeit. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass regelmäßig erhobene Vergleichszahlen dem Amtsgericht Nordhorn eine durchschnittliche Verfahrensdauer bei den einzelnen Verfahren bescheinigten, die sich stets unterhalb des Landesdurchschnitts bewege. Dies sei Ausdruck der hohen Leistungsbereitschaft und -fähigkeit der Bediensteten. Deshalb freue man sich besonders über die Aussage von Ministerin Antje Niewisch-Lennart, dass sie die Arbeit anerkenne und sich für eine Stärkung und den Fortbestand der Amtsgerichte in der Fläche – und damit auch des Amtsgerichts Nordhorn – einsetzen wolle.

