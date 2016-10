Jusos suchen Lösung für Pfanddosen

Die Grafschafter Jusos fordern Pfandringe an Mülleimern. So soll nur „echter“ Müll im Abfall landen, die Umwelt geschont und die Gesundheit von Pfandsammlern geschützt werden.

gn Nordhorn. Viele kennen das traurige Bild, wenn Menschen in Mülleimern nach Pfandflaschen- und Dosen suchen, um etwas hinzuzuverdienen. Ein in bereits einigen Städten erprobtes Hilfsmittel sind Pfandringe, in denen die Flaschen oder Dosen abgestellt werden können. Die Grafschafter Jusos fordern deren Einführung auch für die Grafschaft Bentheim. Sie unterstützen die Forderung des Nordhorners Jonathan Nerke. „Mit geringen Mitteln könnte man mehreren Missständen entgegenwirken. Empfehlenswert sind Testläufe im Nordhorner Stadtpark sowie am Bahnhof, wo sich die Probleme gerade am Wochenende konzentrieren“, erklärt Juso- Vorsitzender, Patrick Kloosterman.

Die jungen Politiker, die es mit jeweils einem Mandat in den Nordhorner Stadtrat und den Samtgemeinderat Neuenhaus geschafft haben, sehen klare Vorteile: Entlastung der Mülleimer für „echten Müll“, Schonung der Umwelt und Schutz der Gesundheit von Pfandsammlern.