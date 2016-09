Juristentag berät über Flüchtlingskrise

dpa Essen. Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise auf das Recht sind heute Thema beim Deutschen Juristentag in Essen. An einer Podiumsdiskussion nimmt auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière teil. Mit der Diskussion endet das viertägige Juristentreffen, an dem rund 2200 Experten teilgenommen hatten. Bei der Flüchtlingswelle 2015 seien in der Europäischen Union bestehende Regelungen etwa zur Aufnahme von Flüchtlingen nicht mehr vollzogen wurden, sagte der Präsident des Juristentags, Thomas Mayen.