Jurassic World: Aufwendig, aber nicht gut

Der Start war etwas holprig: Als im Jurassic Park genetisch erzeugte Dinosaurier als Attraktion herhalten sollten, stattdessen aber ausbrachen und anfingen Menschen zu fressen, wirkte das Geschäftskonzept „Dino Park“ wenig erfolgsversprechend. Dennoch ist der Jurassic Park zum Leben erweckt worden, nicht länger nur als „Park“, sondern größer und aufwendiger, als „Jurassic World“ – keine Kosten wurden gescheut. Der Rubel rollt und damit das so bleibt – denn das verwöhnte Publikum hat sich bald an den Sauriern satt gesehen – wird eine neue Attraktion eingeführt: der Indominus Rex. Ein Saurier, den es so nie gegeben hat, clever, gefährlich und bösartig. Doch wie das Leben so spielt (bzw. das Leben findet immer einen Weg), bricht der Indominus Rex erst aus und dann in der Jurassic World das Chaos los.

Banale Story, eindimesionale Charaktere

Gleich vorweg: „Jurassic World“ ist zwar ein aufwendig produzierter, aber kein besonders guter Film. Die Figuren sind extrem eindimensional, die Story total banal (sie erinnert stellenweise eher an Piranha 3D), die Dialoge bestenfalls egal – meistens aber einfach nur schlecht geschrieben. Nichts ist neu, die meisten Versatzstücke der Handlung sind bekannt und wohlwollend könnte man einen Großteil des Films als Zitat oder Hommage an „Jurassic Park“ verstehen.

Aber wenn dann Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) wie einst Ian Malcolm mit einer Signalfackel in der Hand vor einem T-Rex wegrennt, dabei aber High Heels (!) trägt, hat sich das Wohlwollen dann auch irgendwann erschöpft. Dass in einem Nebenstrang die Velociraptoren militärische Nutzung finden sollen, ist nicht mal ansatzweise so bescheuert wie die Tatsache, dass die eigentlich total gnadenlos brutalen Raptoren von Dompteur Owen Brady (Chris Pratt) mit Handsignalen und (kein Scheiß!) Respekt gezähmt worden sind. Es gibt dann noch zahlreiche andere gute bis schlechte Schauspieler, aber die sind egal, hier scheint sowieso das fast alles egal, denn in „Jurassic World“ geht es hauptsächlich um die Effekte.

Mehr heißt nicht unbedingt besser

Doch in puncto Effekte machen die Produzenten des Films ironischerweise dieselben Fehler wie die Parkbetreiber im Film und verfallen dem Irrglauben, dass eine Attraktion bzw. aufwendige Trickserei alleine reicht, um die Menschen zu begeistern. Pustekuchen: Die Tricktechnik von „Jurassic Park“ ist auch jetzt noch beeindruckender, das Zusammenspiel von CGI und Animatronik überzeugender und lebendiger als die pure CGI-Gigantomanie von „Jurassic World“. Und dass für „Jurassic Park“ auf Hawaii und für „Lost World“ in den Redwoods gedreht wurde, war auch schöner anzusehen als die CGI-Landschaften und das klinische Green-Screen Getrickse von „Jurassic World“.

Doch wenn man sich damit abgefunden hat, dass dieser Film nicht in die Fußstapfen von Spielbergs Filmen tritt, sondern nur ein aufwendig produziertes B-Movie ohne jede Botschaft ist, der wird tatsächlich leidlich unterhalten. Es ist letztlich so, als ob man ein McMenü von McDonalds mit einem Gänge-Menu in einem Sterne-Restaurant vergleicht – ab und an kann man an Fastfood Freude haben. Gutes Essen sieht aber anders aus.

Fazit: „Jurassic World“ geht als launiges B-Movie zwar in Ordnung, hat aber keinen Zauber und kann daher an keiner Stelle den Vergleich mit Spielbergs Filmen standhalten. Der neue Indominus Rex ist einfach lahm, die zahmen Raptoren langweilig und den CGI-Effekten sieht man immer an, dass sie ebensolche sind. Es ist dann letztlich doch wesentlich erfüllender, zum einhundertsten Mal „Jurassic Park“ und „Lost World“ anzusehen.