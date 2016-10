gn Schüttorf. In den frühen Samstagmorgenstunden ist es vor der Diskothek „Index“ in der Industriestraße in Schüttorf zu einer Schlägerei zwischen drei Männern gekommen. „Ein 21-Jähriger und ein 23-Jähriger haben mit Händen auf einen 22-Jährigen eingeschlagen und ihn mit Füßen getreten. Beide Schläger hatten deutliche Alkoholfahnen“, teilte die Polizei am Sonntag mit. (...) Link zum Artikel: http://www.gn-online.de/nachrichten/junger-mann-befreit-freund-aus-polizeiauto-168169.html

Der 21-Jährige stimmte einem mobilen Atemalkoholtest zu und wurde anschließend von der Polizei entlassen. Der 23-Jährige weigerte sich und wurde von den Beamten in das Polizeifahrzeug gesetzt. In der Dienststelle sollte eine Blutprobe entnommen werden.

Mehr aus diesem Ressort

