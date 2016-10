Jungen mit Benzin angezündet - Mutter unter Tatverdacht

dpa Waldmünchen. Eine Frau aus der Oberpfalz soll ihren fünf Jahre alten Sohn mit Benzin übergossen und angezündet haben. Gegen die 36-Jährige sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen worden, sagte ein Polizeisprecher. Einer Tankstellenbetreiberin waren am Dienstag die schweren Brandverletzungen des Jungen aufgefallen, sie hatte daraufhin das Jugendamt informiert. Mit Hilfe der Polizei wurde der Fünfjährige aus der Wohnung geholt und in eine Spezialklinik gebracht. Vier weitere Kinder sind inzwischen in der Obhut des Jugendamtes.