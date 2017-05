Junge Leute kommen in Scharen zum „Dautrappen“

Bildergalerie Hunderte kommen zum Dautrappen nach Uelsen Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Lindwehr

Uelsen. Über tausend Jugendliche und junge Erwachsene aus nah und fern haben sich am Himmelfahrtstag an der Uelsener Wassermühle an der Höcklenkamper Straße zum „Dautrappen“ getroffen. Ab 6 Uhr füllte sich langsam der Platz und die Freunde des Angelsportvereins Uelsen e.V. (ASV) hatten wieder die Türen der von ihnen in Obhut genommenen Wassermühle geöffnet. So konnten die Frauen die Toiletten nutzen, für die Männer hingegen sollten die aufgestellten WC-Container dienen. Doch die verrichteten ihr Geschäft mehrheitlich in freier Natur.

Der ASV-Vorsitzende Dieter Kamphuis und Schatzmeister Bernd-Heinz Hinken betonten: „Diesmal läuft alles friedlicher und ruhiger ab. Die original ‚Dautrapper‘ sieht man hier indes kaum, denn sie marschieren schon ab fünf Uhr direkt zum Lönsberg, Frühstücken dort und verweilen ein wenig. Die jungen Leute hier wollen einfach nur Party machen.“ Das ASV- Team hatte ab 6 Uhr die „Dautrapper“ begrüßt und ihnen im Falle eines Falles ihre Hilfe angeboten. „Wir haben blaue Müllsäcke verteilt, die auch genutzt wurden. Es gibt natürlich immer wieder Unverbesserliche, die Flaschen oder Dosen achtlos wegwerfen.“

Autofahrer angepöbelt und beworfen

Malte Flores aus Emlichheim ist mit seiner 15-köpfigen Clique angereist. Er sagte: „Wir sind das zweite Mal dabei. Es macht riesigen Spaß, mit so vielen zu feiern.“ Sie hatten wie auch viele andere einen Handwagen dabei, in dem der Abfall verstaut wurde.

Ab 10 Uhr lichtete sich der Platz und die „Partybiester“ zogen langsam über die Höcklenkamper Straße, auf der die Geschwindigkeit auf 50 Kilometer pro Stunde beschränkt worden war, weiter über schmale Straßen zur rund fünf Kilometer entfernten Gaststätte „Zum Lönsberg“ in Halle-Hesingen. Ein Autofahrer berichtete: „Wir sind von schon stark angetrunkenen Wanderern zum Anhalten gezwungen worden. Sie haben die Türen aufgerissen und uns beschimpft.“ Andere Autos seien mit Kronkorken oder O-Safttüten beworfen worden.

Wanderung entwickelt sich zur großen Party

Ab 12 Uhr sammelten die fleißigen Helfer des ASV wieder rund um die Mühle und Teichanlage bis zum Sportplatz mehr als zwei Kubikmeter Müll – vom kleinen Feigling bis zu Bierflaschen und –dosen, Plastikbehälter sowie Schnapsflaschen ein. Der aufgestellte Sechskubikmeter-Müllcontainer füllte sich mehr und mehr. Entlang der Wanderstrecke wurden die aufgestellten Abfallbehälter zwar benutz, aber immer noch landeten leere Flaschen, Dosen und anderer Abfall auf den Gehwegen oder in den Straßenrändern.

Ein Anwohner erklärte, dass er von Kind an das „Dautrappen“ miterlebt habe. Ursprünglich sei es eine reine Wanderung zum Lönsberg gewesen, die sich mittlerweile zu einer Megaparty entwickelt habe. Als kleiner Jungen habe er entlang der Strecke die leeren Flaschen gesammelt und ein beachtliches Pfandgeld zusammenbekommen.

Artikel zum Thema Uelser appellieren an Vernunft der Dautrapper