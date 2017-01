Junge Kicker kommen bei „Ice Games“ ins Schlittern

Nordhorn. Auf ungewohntes Terrain wagten sich am Sonntag viele Jugendfußballer aus der Grafschaft. In der Eissporthalle fiel der Startschuss für die „Go Sports Masters“. Bei der ersten Veranstaltung der Trendsportreihe, die die Grafschafter Sportjugend mit Unterstützung des Landessportbunds und der Krankenkasse „Barmer“ auf die Beine stellt, stand Eisfußball auf dem Programm. Acht Mannschaften mit jeweils zehn Spielern stellten sich der Herausforderung auf dem Eis, denn gespielt wurde auf der glatten Eisfläche mit normalen Turnschuhen.

Zum Schutz trugen alle Teilnehmer Helme und Protektoren. Die Ausrüstung war auch dringend geboten, denn im Verlauf des Nachmittags hatten die Jugendlichen viel Kontakt mit dem Eis. Den Spaß an den „Ice Games“ konnte das aber nicht trüben. Im Gegenteil: Die glatte Fläche nutzten die Mannschaften immer wieder dazu aus, um ihre Tore auf den Knie rutschend mit besonderen Choreografien zu feiern.

Nach einer kurzen Eingewöhnung lief aber auch der Ball überraschend gut durch die Reihen der verschiedenen Teams, zu denen auch eine Mädchenmannschaft zählte. Dabei wurde deutlich, dass die Jugendlichen auch sonst auf dem Fußballplatz zu Hause sind. Ins Finale spielten sich mit dem „1. FC Langholz“ und der „Bude Heubarg“ zwei Mannschaften vor, deren Spieler auf dem Feld in der Jugend-Landesliga antreten. Hinter den „Langholz“-Eiskickern verbarg sich ein Großteil der B-Jugend von Vorwärts Nordhorn, für die Bude aus der Niedergrafschaft gingen Fußballer des Ligakonkurrenten JSG ASC/Uelsen an den Start. „Das war richtig cool. Ich hätte nicht gedacht, dass Fußball auf dem Eis so viel Spaß macht“, sagte Kai Möllerman, der zusammen mit seinen „Heubarg“-Teamkollegen zum ersten Mal an einem Turnier auf dem Eis teilnahm.

Am 19. März wird Floorball gespielt

Für die meisten Jugendfußballer aus dem Langholz-Team war es bereits die zweite Teilnahme – und der zweite Sieg. Denn im Finale wiederholten die Nordhorner mit einem 3:2-Sieg ihren Vorjahreserfolg. Damit übernahm der 1. FC Langholz auch die Führung in der „Go Sports Masters“-Wertung. Denn neben Freikarten für ein Heimspiel des EC Nordhorn bekam das Team fünf Punkte gutgeschrieben. Diese Führung gilt es beim nächsten Event der Trendsportreihe zu verteidigen. Am 19. März steht Floorball, eine spezielle Hockey-Variante, auf dem Veranstaltungsprogramm.

„Bei allen sechs Events können die Mannschaften Punkte sammeln“, erklärt Tanja Hennig, seit Beginn des Jahres Sportreferentin beim Kreissportbund. Aber auch Mannschaften, die die Gesamtwertung und den großen Siegerpokal nicht im Visier haben, können sich zu einzelnen Veranstaltungen anmelden. Neben Eisfußball und Floorball folgen mit Capture the flag (21. Mai), Stand-Up-Paddeling (6. August), Intercrosse (24. September) und Flag Football (26. November) weitere spannende Sportarten, in die Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren mit ihren Teams hineinschuppern können. „Wir wollen den Jugendlichen Trendsportarten bieten, die es hier sonst nicht gibt“, sagt Carina Hopp, die die Veranstaltungsreihe im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zusammen mit Levin Zare und Nico Riesenbeck organisiert. Mit den Ice Games feierte das auch von der lokalen Politik und Verwaltung viel beachtete Konzept eine gelungene Premiere.

Video Ice Ice baby - Ice Games 2017 Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Nordhorn: Wenn 80 Jugendliche mit Schonern und Helmen in einer Eissporthalle Fußbällen hinterher hetzen, dann sind es die Ice Games der Go Sports Masters