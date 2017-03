Junge Holländer besichtigen Müllverbrennungsanlage

Am „Tag der deutschen Sprache“ hat eine Schülergruppe aus dem niederländischen Tubbergen die EVI Müllverbrennungsanlage in Laar besucht. Vor allem die Größe der Anlage überraschte die Jugendlichen.

Laar. Unter Rohren hindurch und an Kesseln mit heißen Flammen vorbei, hat am Donnerstag der Weg von rund 20 Schülern der Canisius-Schule aus dem holländischen Tubbergen geführt. Bei einem Rundgang durch die Hallen der EVI Müllverbrennungsanlage in Laar verschafften sie sich am „Tag der deutschen Sprache“ mit ihrer Lehrerin Jose Kenkhaus einen Einblick in den deutschen Arbeitsmarkt.

„Gerade was die Ausbildung angeht, gibt es große Unterschiede in beiden Ländern. In Holland ist das duale Ausbildungssystem weitgehend unbekannt“, sagte die Berufsberaterin Feenetraud Reimink von der Grafschafter Arbeitsagentur. Zusammen mit ihrer Kollegin Silvia Schulte-Nielink erklärte sie den Schülern deshalb, wie in Deutschland eine Berufsausbildung abläuft. „Dass die Auszubildenden Verträge abschließen und bezahlt werden, war den Schülern neu“, sagte Silvia Schulte-Nielink.

„Später in Deutschland zu arbeiten kann ich mir im Moment nicht vorstellen“, meinte der 15-jährige Schüler Tyn Beokhuis. Das liege jedoch weniger an dem Ausbildungssystem, sondern eher an der fremden Sprache. „Ich kann mich nicht so gut auf Deutsch verständigen. Der Rundgang ist aber trotzdem toll, ich habe viel gelernt“, sagte er im Turbinenraum. Neu sei für ihn gewesen, dass in der Müllverbrennungsanlage Strom erzeugt wird. Am spannendsten fanden er und die meisten seiner Mitschüler jedoch die Müllgreifer.

Durch ein Fenster im Kontrollraum beobachteten die Jugendlichen, wie die Greifer sich in einen Müllberg herabsenkten und mühelos mehr als fünf Tonnen Abfall in die Luft hoben. „Das ist mehr, als das Gewicht von zwei Autos“, erklärte Roeland Jacobs. Danach wanderten die Abfälle über einen Trichter in die glühend heißen Feuerräume, um verbrannt zu werden.

Anstatt die Funktionsweise der Anlage nur zu erklären, ließ Roeland Jacobs die Gäste auf den beiden Kontrollstühlen Platz nehmen und die Greifer per Joystick steuern. „Das sieht einfach aus, ist aber ganz schön kompliziert“, meinte die 14-jährige Dieae Lohuis. Sie würde später gerne in einem technischen Beruf arbeiten und sah den Rundgang als gute Chance an, sich zu informieren. Lehrerin Jose Kenkhaus fragte deshalb für ihre Schüler, welche Ausbildung nötig sei, um später in der Müllverbrennungsanlage zu arbeiten. „Keine Bestimmte. Für uns zählt vor allem, wie motiviert ein Bewerber ist. Den Rest lernt er in der Anlage“, antwortete Roeland Jacobs. Wichtig sei zudem, keine Scheu vor Büroarbeit zu haben, da jeder Schritt in der Müllverbrennungsanlage genau dokumentiert werden müsse. Der Weg durch die Anlage führte die Schüler viele Treppen herauf und herunter sowie durch zahlreiche Hallen. „Es ist beeindruckend, wie groß die Anlage ist. Von außen betrachtet wirkt sie viel kleiner“, meinte der 14-jährige Pim Wermelink dazu.

