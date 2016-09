Julia Krajewski trägt sich ins Goldene Buch ein

hlw Lingen. Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski vom RFV Lingen kehrte von den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro mit der Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb zurück. Das ist der Stadt Lingen eine der höchsten Auszeichnungen wert, die sie zu vergeben hat. Die 27-Jährige trug sich am Montag ins Goldene Buch ein. „Damit wollen wir Ihnen unser aller Respekt und unsere Anerkennung aussprechen, denn eigentlich ist die Ehre vor allem auf unserer Seite“, wandte sich Oberbürgermeister Dieter Krone an die Sportlerin, „Sie haben sich nicht nur um den deutschen Reitsport, sondern auch um den Reit- und Fahrverein Lingen sowie Lingen besonders verdient gemacht.“

Dass sich ein olympischer Medaillengewinner ins Goldene Buch der Ems-Stadt eintrug, liegt bereits 40 Jahre zurück. Wie Krone erinnerte, habe mit dem Ruderer Peter van Roye, der 1976 in Montreal Bronze im Zweier ohne Steuermann gewann, bereits ein Lingener olympisches Edelmetall geholt und sich seinerzeit in das Goldene Buch eingetragen.

Video Silbermedaillengewinnerin Julia Krajewski trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Lingen ein

Es müsse etwas ganz Herausragendes sein, wenn sich die besten Sportler dieser Welt in den unterschiedlichen Disziplinen messen würden. Krone: „Wenn das Team nach einem anstrengenden, nervenaufreibendem Wettbewerb die Medaille um den Hals gehängt bekommt, muss dies ein vollkommen emotionaler und wunderschöner Moment sein, an den Sie sich sicherlich noch lange erinnern werden.“ Herausragende sportliche Leistungen, die einen zu Olympia führten, seien kein Zufall, sondern vielmehr das Ergebnis jahrelangen Trainings, Talents und persönlichen Engagements. „Wir ehren eine beeindruckende Sportlerin und eine starke wie imponierende Persönlichkeit, die uns alle in ihrer Zielstrebigkeit, aber auch durch ihre Bescheidenheit und sympathische Ausstrahlung beeindruckt“, sagte der Lingener Oberbürgermeister. Dass Julia Krajewski, die mittlerweile in Warendorf lebt und früher in Klausheide wohnte und für die Grafschafter Vereine RSC Haftenkamp und RFV Wietmarschen gestartet ist, dem RFV Lingen über die Jahre hinweg immer die Treue gehalten hat, honorierte der Verein und überreichte ihr eine Ehrennadel.

In Brasilien habe sie viele offene, hilfsbereite und nette Menschen kennengelernt, berichtete die Sportlerin. „Highlight war das olympische Dorf, wo 10.000 Menschen aller Nationen lebten“, erzählte Krajewski, die zur Debatte um die Sicherheit in Rio klarstellte, sie habe sich vor Ort sicher gefühlt habe.