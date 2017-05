Jugendstudie: Die meisten jungen Deutschen stehen zu Europa

dpa Berlin. Die meisten jungen Menschen in Deutschland sind einer Studie zufolge klare Fans der Europäischen Union. Mehr als zwei Drittel der 16-bis 26-Jährigen sind demnach für einen Verbleib Deutschlands in der EU, nur 12 Prozent für einen Austritt. Das ergab eine Jugendstudie des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der TUI-Stiftung, die heute in Berlin vorgestellt wird. Insgesamt befragte YouGov repräsentativ 6000 Menschen im Alter von 16 bis 26 Jahren in Deutschland, Griechenland, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Frankreich nach ihrer Meinung zu Europa.