Jugendliche fallen wegen Teenie-Idol in Ohnmacht - 18 Verletzte

dpa Ulm. Vom Kreischen zum Kreislaufkollaps: Bei einer Autogrammstunde des Sängers Lukas Rieger in Ulm sind Dutzende Mädchen in Ohnmacht gefallen. Mehrere hundert Besucher, vor allem Kinder und Jugendliche, warteten in einem Einkaufszentrum auf den Sänger. Einige hätten dann „hyperventiliert und sind umgefallen, als sie ihn gesehen haben“, sagte ein Polizeisprecher. In der Menge erlitten 18 Menschen leichte Verletzungen und mussten vor allem wegen Atem- und Kreislaufbeschwerden behandelt werden. Die Veranstaltung wurde abgebrochen. Lukas Rieger gilt als der deutsche Justin Bieber.