Jugendliche fallen wegen Teenie-Idol in Ohnmacht

dpa Ulm. Vom Kreischen zum Kreislaufkollaps: Bei einer Autogrammstunde des Pop-Newcomers Lukas Rieger in Ulm sind Dutzende Mädchen in Ohnmacht gefallen. Bis zu 300 Kinder und Jugendliche warteten zunächst in einem Einkaufszentrum auf den Internetstar, wie die Polizei mitteilte. „Dann haben sie hyperventiliert und sind umgefallen, als sie ihn gesehen haben“, berichtet ein Sprecher. Bis zu 30 Jugendliche hätten beim Anblick ihres Idols das Bewusstsein verloren, 20 mussten daraufhin ambulant behandelt werden. Die Veranstaltung wurde umgehend abgebrochen.