Jugendauswahl sichert sich den Gruppensieg

Am zweiten Vorrundentag des Hallenfußballturniers um den Hyundai-Cup zogen neben den Youngstern Grenzland Laarwald, SV Esche und TSV Georgsdorf in die nächste Runde ein. Das Turnier endet am Donnerstag mit der Endrunde.

Wilsum. Die Niedergrafschafter A-Jugendauswahl hat sich am Mittwochabend beim zweiten Vorrundentag des Hallenfußballturniers um den Hyundai-Cup den Gruppensieg gesichert. Die Youngster standen beim Turnier in der Wilsumer Sporthalle bereits nach vier Spielen verdient als Gruppensieger fest. Da fiel die abschließende Niederlage gegen Grenzland Laarwald (0:3), mit dem der SVG die Endrundenteilnahme sicherte, nicht mehr ins Gewicht. Ebenfalls in der Endrunde am Donnerstag (Beginn 19 Uhr) dabei sind der SV Esche und der TSV Georgsdorf. Überraschend ausgeschieden sind der ASC Grün-Weiß 49 und der SCU Emlichheim. Die meisten Tore am Mittwoch erzielten Maximilian Körner (Georgsdorf), Daniel ter Bane und Sven van den Bosch (beide Grenzland) mit jeweils drei Treffern. In der Gruppe 1 der Endrunde spielen am Donnerstag Gastgeber Olympia Uelsen sowie Grenzland Laarwald, SV Veldhausen 07 und TSV Georgsdorf um den Einzug ins Halbfinale. Die Gruppe 2 bilden die A-Jugendauswahl, SV Hoogstede, SV Esche und Borussia Neuenhaus.

