Jugend sammelt Weihnachtsbäume gegen Spenden

In vielen Gemeinden und Städten der Grafschaft Bentheim werden in Kürze wieder die Weihnachtsbäume eingesammelt. Zahlreiche Vereine, kirchliche Gruppen und Institutionen beteiligen sich ehrenamtlich an der Aktion.

gn Nordhorn. Die Christbäume werden an den Sammeltagen ab 9 Uhr gegen eine Spende von den freiwilligen Helfern direkt bei den Haushalten abgeholt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Einnahmen dienen einem guten Zweck und werden für die Jugendarbeit, für kirchliche Projekte oder für die Unterstützung von ehrenamtlichen Aktivitäten verwendet. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Grafschaft Bentheim (AWB) unterstützt die Sammlung.

Samstag, 7. Januar, ist der „Hauptsammeltag“. Dann erfolgt eine Sammlung in:

Nordhorn-Klausheidevom Sportverein und Schützenverein Klausheide

Nordhorn -Neuberlin: SV Eintracht-Jugend

Nordhorn-Oorde und Stadtflur: Jugendabteilung des SV Vorwärts

Nordhorn-Zentrum, Deegfeld, Bakelde, Teile Bookholt: THW-Jugend

Nordhorn-Bookholt, Bereiche Veldhauser Str.: Sparta Nordhorn

Nordhorn-Blumensiedlung, Sonnenteich, Bussmaate: Jugendfeuerwehr Nordhorn

Nordhorn-Blanke: Jugendgruppen der kath. Kirchengemeinde St. Elisabeth

Nordhorn-Brandlecht, Hestrup: SpVgg Brandlecht-Hestrup

Neerlage und Wengsel: SpVgg Brandlecht-Hestrup

Quendorf: Stiftung Brinkmann-Kerkhoff „för us“

Schüttorf, Stadtgebiet: CVJM Isterberg

Schüttorf, Ortsteil Suddendorf: Jugendgruppe der Sportschützen Suddendorf

Bad Bentheim, Evangelisch-altreformierte Kirchengemeinde Bad Bentheim

Gildehaus: Konfirmanden der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Gildehaus

Emlichheim, Altreformierte Kirchengemeinde

Kleinringe und Großringe: Jugendfeuerwehr Ringe/Neugnadenfeld

Neugnadenfeld: Jugend Herrnhuter Brüdergemeinde

Laar und Agterhorn: SV Grenzland Laarwald

Uelsen, Itterbeck, Egge, Haftenkamp: Jugend der Evangelisch-reformierten Kirchengemeinde

Stadt Neuenhaus: Ökumenische Gemeindejugend Stadt Neuenhaus

Veldhausen: CVJM Veldhausen

Georgsdorf: CVJM Georgsdorf.

In Wietmarschen und Schwartenpohl erfolgt die Sammlung am 14. Januar durch den SV Wietmarschen. Gegebenenfalls finden in weiteren Gemeinden gesonderte Sammelaktionen statt.

Bei Anwohnern in der Nordhorner Fußgängerzone wird nur nach vorheriger Anmeldung bis Freitag, 6. Januar, 11 Uhr, beim AWB unter der Rufnummer 05921 961666 oder unter abfallberatung@grafschaft.de eine Abholung durchgeführt. Sollte innerhalb Nordhorns ein Haushalt vergessen worden sein, so kann dieser sich am Abholtag ab 15 Uhr beim THW Ortsverband Nordhorn unter 05921 83897 melden.

Die Weihnachtsbaumsammelaktion ist eine ehrenamtliche Aktion; ein Anspruch auf Abholung besteht nicht.