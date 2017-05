Jubiläumsfeier der Dirk-Dennemann-Bierbrauerei

hd Gildehaus. Mit einer Jubiläumsparty mit viel Musik feiert Chris Aarsen, der Inhaber der „ältesten und kleinsten Dirk-Dennemann-Bierbrauerei“ der Welt, am Sonnabend, 20. Mai, das 150. Jubiläum. Bad Bentheims Bürgermeister, Dr. Volker Pannen, wird mit Aarsen die Jubiläumsfeier um 14 Uhr eröffnen.

Durch die Enthüllung des „Dirk-Dennemann-Denkmals“ bei der früheren Gaststätte Schütte-Hagelskamp an der Mühlenstraße in Gildehaus im Jahr 2004, erfuhren viele Anwohner erst von der Privatbrauerei, die Dirk Dennemann (1838 bis 1889) dort gegründet hatte. Das Wasser holte er aus einem Bentheimer Sandsteinschacht mit einem Durchmesser von 3,50 Metern, in dem sich auf acht Metern Tiefe die Quelle befand. Sobald die Bauern anfingen, ihre Ernte einzuholen, begann „Dirms“, wie die Gildehauser Dirk Dennemann nannten, mit dem Bierbrauen. Kurze Zeit später konnten die Einwohner den köstlichen Gerstensaft in seiner Gastwirtschaft genießen oder in Steinkrügen mit Bügelverschluss mit nach Hause nehmen. Der neue Eigentümer der ehemaligen Gaststätte Schütte-Hagelskamp, Chris Aarsen, hat den „Alten Brunnen“ wieder angezapft. Mit dem Wasser braut er jetzt in kleinen Mengen das „Dirk Dennemann’s – Gildehauser Urpils“. Einen großen Erfolg verbuchte Chris Aarsen 2013, als er auf den „US Open Beer Championship“ in Atlanta in der Sparte Doppelbockbier mit seiner Marke „Dwarsköpke“ mit einem Alkoholgehalt von 7,4 Prozent die Goldmedaille gewann. Neben einer Brauereibesichtigung am 20. Mai in der Zeit von 14 bis 18 Uhr, wird es an diesem Tag Auftritte verschiedener Musikgruppen geben. Aus diesem Grund wird die Mühlenstraße in der Zeit von 14 bis 22 Uhr gesperrt. Als ersten Höhepunkt präsentiert sich die niederländische Coverband „The Coast“ ab 14 Uhr. Sie bieten Lieder von den Beatles, Rolling Stones, Dooby Brothers und den Beachboys. Anschließend wird die niederländische Sängerin „Pearl“ ab 16.30 Uhr die Besucher mit ihrem Repertoire aus Balladen, Tanzklassikern und Songs aus den 1960er-Jahren bis zu aktuellen Hits unterhalten. Den Abschluss der Feier bildet ab 19 Uhr die international bekannte Rockband „The Clarks“ aus Den Haag. Die Klänge der 1960er- und 1970er-Jahre sind ihre Spezialität.

Bei einer Bierverkostung nehmen an dieser Feier auch die Kleinbrauereien Eanske aus Enschede, Rigters aus Buurse sowie Rubelijn aus Almelo mit ihren Spezialbieren teil. Inhaber Chris Aarsen und sein Team laden alle Bürger zu dieser Feier in Gildehaus ein.