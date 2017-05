Jubiläum: Gildehauser Urpils schnell vergriffen

Gildehaus. Chris Aarsen hatte zu diesem Jubiläum eingeladen und mit der Verpflichtung von Topbands aus den Niederlanden für den nötigen musikalischen Rocksound gesorgt, den es so in Gildehaus nach Aussage der Besucher noch nie gegeben hat.

Am 1. April 2001 kaufte Aarsen die vor dem Abbruch stehende Gaststätte Schütte-Hagelskamp, um an gleicher Stelle an der Mühlenstraße in Gildehaus ein schmuckes Eigenheim zu errichten. Der inzwischen verstorbene Wirt, Gerhard Hagelskamp („Schütten Ton“), erklärte beim Kauf dem Amateurbrauer, dass der Gildehauser Dirk Dennemann (1838 bis 1889) neben der Gastwirtschaft 1867 auch die älteste und kleinste Bierbrauerei der Welt auf dem Grundstück an der Mühlenstraße besaß. Er zeigte Aarsen die Wasserquelle, die sich in einem Schacht aus Bentheimer Sandstein mit einem Durchmesser von 3,50 Metern in acht Metern Tiefe befand. Nach der Fertigstellung seines Neubaus im Jahr 2004 kam er auf die Idee, nach der alten Wasserquelle zu suchen, aus der Dennemann damals sein Wasser zum Bierbrauen entnahm. In mühevoller Kleinarbeit entdeckte Aarsen die Quelle wieder und setzte an diese Stelle als Andenken an die historische Kleinbrauerei ein „Dirk-Dennemann-Denkmal“.

Bildergalerie Brauerei-Jubiläum in Gildehaus Das 150-jährige Bestehen der Dirk Dennemann Privat-Brauerei in Gildehaus ist mit einem großen Fest und Bands aus den Niederlanden gefeiert worden. Bild / Bild kaufen Foto: Hermann Dobbe

Was viele Gildehauser bis zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Der Bierbrauer Dirk Dennemann, „Dirms“, wie ihn liebevoll die Gildehauser nannten, stellte ab 1867 für die Einwohner der Perle den Gerstensaft her, den sie in seiner Gastwirtschaft genießen konnten. Aarsen, der diesen Beruf als Hobby in der „Twents Bierbrouwersgilde“ erlernte, stellte für Privatzwecke aus dem alten Brunnen und mit dem Wasser, wie früher bereits Dennemann, ab 2004 wieder das „Dirk Dennemann – Gildehauser Urpils“ her. Dazu gesellt sich noch eine kleine Brauerei im Garten von Chris Aarsen.

Hier war am vergangenen Sonnabend kaum noch ein Platz zu bekommen, da zahlreiche Besucher einmal einen Blick in die kleinste Dirk-Dennemann-Bierbrauerei erhaschen wollten. Zum Jubiläum braute Aarsen ein wenig mehr von dem heiß begehrten „Gildehauser Urpils“, trotzdem war dieses in Windeseile vergriffen.

Eröffnet wurde die Jubiläumsparty um 14 Uhr von Bad Bentheims Bürgermeister Dr. Volker Pannen. Bei dem umfangreichen Angebot von elf verschiedenen Biersorten, die Aarsen besorgt hat, kommt Dr. Pannen zufolge jeder Bierkenner auf seine Kosten. „Gildehaus hat sich schön entwickelt“, so der Bürgermeister.

Mit Verwandten, Nachbarn, Freunden und Bekannten hatte Chris Aarsen die Mühlenstraße in Gildehaus zu einem Rockmusikfestival umgestaltet. Nach den Auftritten der Pop-Rock-Countryband „The Coast“ sowie der niederländischen Sängerin „Pearl“, die für einen tollen musikalischen Nachmittag sorgten, erreichte die Stimmung ihren Höhepunkt mit der aus Den Haag kommenden und bekannten Band „The Clarks“. Die Rockband präsentierte in Gildehaus mit den Sounds der 1960er- und 1970er-Jahre ihre absolute Spezialität: Medleys aus den „goldenen Jahren“, unter anderem von Elvis Presley, den Beatles und den Rolling Stones, und sorgten für einen stimmungsvollen Abend. Großen Applaus gab es auch für die orientalische Tänzerin, die während ihres Auftritts viele Blicke auf sich zog.

Während der gesamten Feier bot sich ein tolles Bild, wie Deutsche und Niederländer gemeinsam tanzend und singend dieses 150-jährige Jubiläum der Dirk Dennemann Bierbrauerei gemeinsam feierten.

Artikel zum Thema Jubiläumsfeier der Dirk-Dennemann-Bierbrauerei