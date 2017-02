JSG verkauft sich gut gegen Werders U 17

Einen Trainingstag für die Nachwuchs-Bundesligisten aus Bremen und Leverkusen hat der SV Bad Bentheim in Losser organisiert. Die A-Jugendfußballer des Klubs trafen in einem Einlagespiel auf die Werder-Talente,

gn Losser. Hochklassigen Jugendfußball gab es am Sonnabend auf der Sportanlage des AJC 96 Losser zu sehen. Dort traten mit den U 17-Teams von Werder Bremen und Bayer Leverkusen zwei Nachwuchsteams von Bundesligisten an. Bevor sich die beiden Bundesligateams im direkten Duell gegenüberstanden, absolvierten die Bremer ein verkürztes Freundschaftsspiel gegen die B-Jugend der JSG Obergrafschaft. In der Partie über 25 Minuten zogen sich die Obergrafschafter gegen den souveränen Tabellenführer der Staffel Nord/Nordost der B-Jugend-Bundesliga gut aus der Affäre und ließen nur einen Gegentreffer zu.

Seine Klasse zeigte der Werder-Nachwuchs anschließend auch gegen das Team von Bayer Leverkusen, das in der Bundesliga West spielt. Gegen die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Profis Patrick Weiser gewannen die Bremer mit 2:0. Parallel dazu absolvierte die JSG ein Trainingsspiel gegen die B-Jugend von Losser, das die Obergrafschafter durch Tore von Jonas Kotte und Yusuf Dayan mit 2:0 für sich entschieden.

Möglich wurde der Trainingstag durch eine Anfrage des SV Werder an die Jugendabteilung des SV Bad Bentheim, die seit mehreren Jahren über die Aktion „100 Schulen – 100 Vereine“ mit den Bremern verbunden ist. „Werder hat uns gefragt, ob wir in unserer Region einen Trainingstag mit Bundesliga-Mannschaften ausrichten können, damit die Anreise für die Vereine nicht so groß ist“, berichtet Marc Schultjan aus dem Jugendausschuss des SVB. Bedingung war allerdings, dass die Partien auf Kunstrasen ausgetragen werden. Weil in der Obergrafschaft noch kein Verein über einen Kunstrasenplatz verfügt, ließen die Bentheimer ihre guten Kontakte in die Niederlande nach Losser spielen. Dort hatten bereits in der Vergangenheit Partien des Bundesliganachwuchses stattgefunden. Nach den positiven Eindrücken am Sonnabend regten die Bremer Verantwortlichen an, bereits im Sommer in Bad Bentheim eine ähnliche Veranstaltung auf die Beine zu stellen.