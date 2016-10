Jordanischer König mit westfälischem Friedenspreis geehrt

Bild 1 / 2 Jordaniens König Abdullah nach der Verleihung des Westfälischen Friedenspreises in Münster. Foto: Ina Fassbender

Jordaniens König Abdullah II. ist mit dem Westfälischen Friedenspreis ausgezeichnet worden. Foto: Kay Nietfeld

Dem Westen gilt der jordanische König als Verbündeter. Bei der Ehrung mit dem Westfälischen Friedenspreis in Münster klingt auch leise Kritik an dem nicht unumstrittenen Monarchen an.